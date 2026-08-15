Кавуни в Україні подешевшали на третину: ціни впали до 2 грн за кг

В Україні різко подешевшали кавуни: ціни опустилися до 2–10 грн за кілограм, що в середньому на 34% менше, ніж наприкінці минулого тижня. На ринок надходить дедалі більше врожаю, тоді як попит на частину продукції залишається слабким.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків EastFruit.

Збільшенню пропозиції сприяє спекотна погода, яка прискорила дозрівання кавунів і дозволила фермерам активніше збирати врожай практично по всій країні.

Водночас значну частину пропозиції становлять великі кавуни, які продаються гірше. Через низькі темпи продажів оптові компанії та торговельні мережі скорочують закупівлі такої продукції.

Додатково на ціни тисне якість урожаю. Посуха у південних областях негативно впливає на кавуни, тому виробникам доводиться швидше продавати продукцію та знижувати ціни.

Зараз кавуни в Україні коштують у середньому на 47% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Помітного зростання цін найближчим часом аналітики не очікують. Підвищити їх зможуть переважно виробники якісних кавунів, пропозиція яких на ринку залишається обмеженою.

Водночас кавуни вагою понад 5 кг можуть дешевшати й надалі, оскільки фермери намагатимуться швидше продати накопичені обсяги продукції.

Нагадаємо, наприкінці липня фермери Херсонщини почали збирати кавуни. Тоді продукцію продавали безпосередньо з поля по 10 грн за кілограм, а загалом у 2026 році в області засіяли баштанними близько 1,5 тис. гектарів.