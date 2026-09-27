Мільярдери РФ шукають спосіб оскаржити санкції ЄС після справ Усманова і Фрідмана

Російські мільярдери вивчають справи Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після зняття з них санкцій ЄС, шукаючи можливі способи оскарження обмежень. Частина бізнесменів розглядає справу Фрідмана як потенційний прецедент для власних позовів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Скасування санкцій ЄС

Зняття санкцій ЄС з російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана привернуло увагу інших представників великого бізнесу РФ, чиї активи роками залишаються замороженими на Заході. Частина бізнесменів вивчає можливості використання досвіду Усманова і Фрідмана для оскарження власних санкційних обмежень.

Водночас, за даними агентства, багато найбагатших російських бізнесменів не очікують швидкого виходу з-під санкцій. Вони вважають, що справи Усманова та Фрідмана мали специфічні обставини, які складно відтворити в інших випадках.

Щонайменше двоє опитаних Bloomberg російських мільярдерів або їхніх представників заявили, що планують детально вивчити справу Фрідмана, розглядаючи її як можливий прецедент для власних позовів.

Водночас повторити шлях Усманова, на їхню думку, було б складніше. Для цього необхідні політичні контакти з керівництвом кількох країн Центральної Азії та Кавказу, а також держав за межами колишнього СРСР. За Усманова, зокрема, виступали представники Туреччини, Словаччини та колишнього уряду Угорщини. Зрештою Франція підтримала його виключення із санкційного списку, зокрема в контексті переговорів щодо звільнення французьких громадян, затриманих в Азербайджані.

Справа Фрідмана

Іншим потенційним сценарієм для російських бізнесменів може бути інвестиційний арбітраж. Так вважає фахівець із санкційного права Сергій Гландін, партнер московської юридичної фірми BGP Litigation.

За його словами, інвестиційні позови можуть використовуватися для переговорів із західними урядами щодо санкційних обмежень. Гландін також зазначив, що значний розмір позову може посилювати стимул сторін до переговорів.

Фрідман подав проти Люксембургу позов на $16 млрд, стверджуючи, що заморожування його активів порушило договір про захист інвестицій. Бізнесмен вимагає компенсації завданих збитків.

Після того як Франція виступила на підтримку Усманова, Люксембург заявив, що це може послабити його позицію у справі Фрідмана, і виступив за виключення російського бізнесмена із санкційного списку.

За словами директора програм Chatham House з питань Європи, Росії та Євразії Грегоара Руса, російські бізнесмени уважно стежитимуть за обома справами.

Він зазначає, що приклади Усманова і Фрідмана можуть продемонструвати можливість оскарження санкцій не лише через суди, а й за допомогою політичних контактів із урядами окремих країн ЄС. Водночас треті країни можуть включати питання захисту підсанкційних російських бізнесменів до ширших дипломатичних переговорів.

Деякі російські мільярдери сприйняли ситуацію навколо Усманова і Фрідмана з іронією, зазначаючи, що не мають можливості відтворити масштаб міжнародних контактів, які допомогли Усманову.

Інші представники російського бізнесу побоюються, що рішення щодо двох мільярдерів може мати негативні наслідки для компаній РФ, які продовжують працювати в Європі. Вони допускають посилення заходів ЄС у відповідь на те, що вважають послабленням санкційної політики блоку.

З Усманова та Фрідмана зняли санкції ЄС

В ЄС нарешті вирішили продовжити санкції проти Росії на три роки за порушення територіальної цілісності України. Під обмеження потрапили майже 3000 бізнесменів, політиків і компаній РФ, але зі списку виключили мільярдерів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.

За даними джерел, знайомих із переговорами, на скасуванні санкцій проти Усманова наполягала Франція в межах потенційної домовленості з Азербайджаном щодо звільнення французьких громадян із в'язниці.

А Люксембург виступав за виключення зі списку Фрідмана через його позов проти країни в Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

Що відомо про двох бізнесменів

73-річний Алішер Усманов володіє 49% акцій USM, яка контролює Metalloinvest, а також має частку в MegaFon. За індексом мільярдерів Bloomberg, його статки оцінюються в $16,7 млрд.

Бізнес та індустріальний сектор економіки

62-річний Михайло Фрідман є співзасновником інвестиційної групи, пов'язаної з Альфа-банком та LetterOne. Його статки оцінюються приблизно в $10 млрд.