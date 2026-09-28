Світовий ринок молока на порозі змін: що стало головним двигуном галузі

Світовий попит на молочну продукцію демонструє стабільність на тлі зростання обсягів виробництва в ключових країнах-експортерах. Водночас ключовим драйвером ринку стає довгострокова структурна зміна — стрімке зростання інтересу споживачів до протеїну.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інфагро".

Як зазначають у міжнародному молочному гіганті Fonterra, підвищений попит на продукти з високим вмістом білка вже переріс етап тимчасового маркетингового тренду.

Сьогодні споживачі в усьому світі свідомо обирають раціон із підвищеною концентрацією протеїну, що забезпечує довгостроковий і стабільний попит на профільні молочні інгредієнти та готові товари.

Географія попиту та ринкові виклики

Найактивніше цей тренд проявляється на ринках Європи та США, де фіксується висока динаміка продажів білкових лінійок. Водночас попит у Південно-Східній Азії залишається стійким попри логістичні перебої та геополітичні ризики в міжнародній торгівлі.

На цьому тлі глобальне виробництво молока також збільшується — позитивну динаміку показують Океанія, США та Європейський Союз. Проте галузь стикається з кліматичними викликами: зокрема, спекотне та сухе літо в Європі вже почало коригувати темпи надоїв і обсяги постачань.

Стратегії бізнесу

Експерти молочної галузі сходяться на думці, що зміна споживчих уподобань матиме тривалий характер. Це змушує компанії переформатувати інвестиційну політику та вкладати кошти в розробку нових продуктів.

Примітно, що чимало технологічних рішень та інгредієнтів, розроблених науковцями ще 10–15 років тому, лише зараз масово виходять на ринок, відповідаючи на запит сучасного споживача.

Нагадаємо, через падіння світових цін та низькі тарифи в Європі український експорт молочних продуктів з початку року впав на 18% у грошовому вимірі.