Націнка на пальне зменшилася попри зростання додаткових витрат АЗС: чим компенсують

Націнка на бензин і дизель цього року зменшилася порівняно з минулим, хоча витрати АЗС на ремонт, захист станцій та персонал зросли. Частину додаткових витрат мережі покривають за рахунок власного прибутку.

Як пише Dilo, про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

На що зростають витрати АЗС

За його словами, націнку визначали як різницю між роздрібною ціною пального та його митною вартістю. У ній враховані витрати на логістику, роботу АЗС та прибуток.

За останній рік витрати мереж зросли через пошкодження станцій, їхній ремонт і захист. Наприклад, антидронова конструкція над АЗС коштує близько €100 тис., а будівництво тимчасового укриття — 1–1,2 млн грн.

Зросли й витрати на персонал. За даними ДПС, офіційні оклади у 40 найбільших мережах АЗС за рік підвищилися на 20%.

Як зазначив Куюн, при цьому націнка не зросла, а навіть зменшилася. Тобто частину додаткових витрат паливні мережі покривають за рахунок свого прибутку.

Найскладніше місцевим АЗС на Лівобережжі

На Лівобережжі транспортування пального коштує дорожче, тоді як ціни на нього залишаються приблизно на рівні західних і південних прикордонних регіонів.

Національні мережі можуть компенсувати нижчу прибутковість окремих станцій за рахунок інших АЗС. Місцеві станції такої можливості не мають і в окремих випадках працюють без прибутку або зі збитками. Через це частина АЗС після атак не відновлюється.

"Скільки ще паливні мережі зможуть амортизувати ціни за рахунок власних доходів, важко сказати. Гадаю, що недовго. Ситуацію погіршує також зниження реалізації, яке спостерігається як унаслідок атак по промисловості, так й через дорожнечу пального через світову паливну кризу", — зазначив Куюн.

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що системні російські удари по автозаправних станціях не мають призвести до загального дефіциту пального в Україні. Водночас атаки на іншу паливну інфраструктуру можуть спричиняти локальні перебої, які ринку доведеться проходити за рахунок запасів.