До $2000 на місяць за роботу до 90 днів: українці масово шукають короткострокові вакансії в Польщі

Українці дедалі частіше шукають короткострокову роботу в Польщі — терміном на кілька місяців із можливістю повернутися додому. Ця тенденція збігається із потребами самого польського бізнесу, де оборот сегмента тимчасової праці у II кварталі 2026 року зріс на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 1,159 млрд злотих.

Про це свідчать дані аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, а також офіційна статистика державних органів Польщі.

Головними причинами сплеску попиту на короткотривалий виїзд фахівці називають безпекову ситуацію, бажання заздалегідь підготуватися та пережити складний зимовий період у стабільних умовах, а також небажання приймати рішення про довгострокову міграцію.

"Ми бачимо зміну запиту: люди не обов'язково планують їхати до Польщі надовго. Їм важливо приїхати на кілька місяців, працювати в нормальних умовах, заробити й після закінчення контракту повернутися додому", — зазначає генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Скільки платять і де шукають працівників

Найбільший попит на тимчасовий персонал спостерігається на складах та виробничих польських підприємствах. Орієнтовний щомісячний дохід на таких посадах становить від $1200 до $2000 залежно від конкретної вакансії, кількості відпрацьованих годин та умов роботодавця.

Водночас попит польського бізнесу на постійний штат залишається стриманим. За даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), на кінець II кварталу 2026 року в країні було зафіксовано 98,7 тис. вільних робочих місць, що лише на 2,9 тис. більше, ніж роком раніше. Роботодавці уникають розширення постійних штатів і закривають пікові навантаження саме за рахунок тимчасового найму.

Офіційна статистика та правила перебування

Масштаб сегмента тимчасової праці підтверджують і державні органи Польщі:

Станом на кінець серпня 2026 року в Управлінні соціального страхування Польщі (ZUS) було застраховано понад 911 тис. громадян України, що на 6,4% більше, ніж на початку року. Вони становлять майже дві третини від усіх застрахованих іноземців у країні. Загалом же чинні документи на перебування в Польщі мають близько 1,56 млн українців, з яких майже 959 тис. перебувають під статусом тимчасового захисту.

Активність на ринку тимчасової праці підтверджують і дані Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Польщі (MRPiPS). Протягом минулого року агенції тимчасової праці направили на роботу 697,3 тис. осіб, з яких понад половину — 361,3 тис. — становили іноземці. Загалом кількість укладених договорів на тимчасову роботу зросла з 1,31 млн у 2024 році до 1,38 млн у 2025-му.

В агенції Gremi Personal наголошують, що для короткострокового працевлаштування терміном до 90 днів протягом 180-денного періоду українцям не обов'язково оформлювати статус тимчасового захисту. Громадяни України можуть в'їхати до Польщі за стандартним безвізовим режимом з біометричним паспортом, тоді як усі необхідні дозвільні документи на легальну роботу оформлює безпосередньо роботодавець відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, зростання заробітних плат у Польщі демонструє суттєвий розрив залежно від галузі. Найдинамічніше відновлення показує логістичний сектор, де середня зарплата за рік зросла на 8,1% і сягнула 9 522 злотих (близько $2 400). Для порівняння, у харчовій промисловості зростання виявилося значно стриманішим — лише 3,1%, що стало найнижчим показником серед ключових галузей польської економіки.

Попри позитивну динаміку виплат у ключових сферах, гострою проблемою для іноземних робітників залишається прозорість працевлаштування. Майже 70% іноземців, які влаштовувалися на роботу через агенції зайнятості, особисто зіткнулися з непрозорими схемами нарахування або оформлення заробітних плат. Більше того, 57,8% респондентів зазначили, що відчули на собі одразу кілька подібних недобросовісних практик.