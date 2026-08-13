Економіка зупиниться: у Польщі розкрили сценарій, якщо українці не вийдуть на роботу

Українські громадяни відіграють критичну роль у заповненні дефіциту кадрів на ринку праці Польщі. Якби українці одночасно припинили роботу, це призвело б до швидкої зупинки окремих секторів польської економіки.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дущик.

Економіка зупиниться

"Якби не громадяни України, ми б чекали на автобус 10 хвилин, а не п'ять. Бо вони заповнюють прогалини на польському ринку праці. Тому певна частина польської економіки залежить від біженців війни з України. Загалом, це українці, які живуть у Польщі, і нам потрібно повторювати це все частіше, бо якби у нас була така ситуація, одного дня, коли всі українці об'єднаються і не підуть на роботу, польська економіка зупиниться", — наголосив урядовець.

Дущик також висловився проти ініціатив щодо примусової депортації українських чоловіків призовного віку, які наразі не працевлаштовані.

Він підкреслив, що серед цієї категорії є особи, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, а також українські військові, які проходять курси лікування та реабілітації після поранень на території Польщі.

Що буде після закінчення війни

Оцінюючи ймовірність повернення біженців додому після завершення бойових дій, Дущик зазначив, що цей процес є цілком передбачуваним і відповідає світовому досвіду. За його словами, реальні дії людей часто суперечать їхнім початковим намірам: ті, хто планував виїхати, нерідко залишаються, і навпаки.

Головним чинником, що утримує українців у Польщі, є їхнє поступове укорінення в місцеве суспільство. Працевлаштування, вивчення мови та адаптація дітей у польських школах суттєво знижують вірогідність повернення на батьківщину.

На думку урядовця, порівняння умов життя в країні ЄС із повоєнною Україною, яка тривалий час долатиме наслідки кризи, також гратиме не на користь масової репатріації. Хоча частина біженців неодмінно повернеться додому, життєві та економічні інтереси більшості з них і надалі залишатимуться пов'язаними з Польщею.

Майже 68% іноземних працівників у Польщі — українці

Нагадаємо, українці залишаються ключовою іноземною робочою силою для польської економіки. Станом на кінець січня 2026 року в країні офіційно працювали 757,7 тис. громадян України — це майже 68% усіх працевлаштованих іноземців. Загальна кількість іноземних працівників при цьому перевищила 1,1 млн осіб — на 7,1% більше, ніж роком раніше.

За даними центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, більшість українських працівників традиційно зайняті у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті — секторах, де дефіцит кадрів є постійним.

Водночас, аналітики відмічають, що українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади та обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії та можливості професійного розвитку, а не лише короткострокову зайнятість.