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Українці масово залишають Польщу у пошуках вищих зарплат і кращих умов працевлаштування

прапори України та Польщі
Українці масово залишають Польщу

У Польщі фіксують поступове скорочення кількості українців на ринку праці, частина з яких повертається в Україну, а інші переїжджають до країн Західної Європи у пошуках вищих зарплат і кращих умов працевлаштування. 

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на WNP.pl.

Хто замінює українців

За словами генерального директора Worksol Group Міхала Солецького, процес заміщення українських працівників вже розпочався.

Він наголосив, що польський ринок праці швидко заповнив кадрові прогалини людьми, що прибувають з Азії та Південної Америки.

Солецький також зазначив, що іноземці, які працюють у Польщі, отримують в середньому заробітну плату, яка приблизно на 10 відсотків вища за чинну мінімальну заробітну плату.

Так, українські біженці у Польщі отримують зарплатню у середньому 973 євро на місяць, що значно менше ніж в інших країнах Європи. При цьому поляки заробляють 1 227 євро.

Загальна кількість іноземців, які працюють у Польщі, вже перевищила 1,17 млн осіб, що майже у шість разів більше, ніж десять років тому. Наразі у Польщі працюють приблизно 30 тисяч громадян Колумбії та Філіппін. Також зростає кількість працівників із Непалу та Індії. 

Попри відтік, українці наразі все ще становлять найбільшу частку серед іноземців, які працюють у Польщі.

За даними на вересень 2024 року, офіційно працевлаштованими були близько 779 тисяч українців. Водночас їхня частка на польському ринку праці поступово зменшується.

Згідно з даними SW Research, найбільший попит на іноземних працівників залишається в промисловому секторі. Іноземці також знаходять роботу в таких галузях, як:

  • адміністрація,
  • транспорт,
  • логістика,
  • зберігання.

Тому частина українців, які виїхали до Західної Європи через вищі заробітки, у разі повернення до Польщі можуть зіткнутися з тим, що вакансії, які раніше займали українські працівники, будуть заповнені громадянами інших держав.

Українці становлять дві третини усіх іноземних працівників у Польщі

Українці становлять 67% від загальної кількості усіх іноземців, зайнятих у польській економіці. Це близько 5% усіх зайнятих у Польщі.

За даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), лише за листопад 2025 року кількість застрахованих осіб з українським громадянством збільшилася в країні майже на 7,9 тис. і сягнула 862 060 осіб. Тоді як загальна кількість іноземців, застрахованих у системі ZUS, досягла 1,295 млн осіб, що приблизно на 9,5 тис. більше, ніж місяцем раніше. У загальній кількості зайнятих у Польщі це склало близько 7%.

Також українські мігранти вирізняються не лише чисельністю, а й рівнем економічної активності. На сьогодні близько 80% українців, які проживають у Польщі, є економічно активними, тобто мають роботу, сплачують податки та соціальні внески. Це суттєво більше, ніж у Німеччині (близько 25%) чи Чехії (48%).

За даними центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, більшість українських працівників традиційно зайняті у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті — секторах, де дефіцит кадрів є постійним.

Водночас, аналітики відмічають, що українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади та обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії та можливості професійного розвитку, а не лише короткострокову зайнятість. Такі тенденції свідчать про те, що у довгостроковій перспективі українські трудові мігранти можуть перетворитися з тимчасового ресурсу на сталу опору польського ринку праці.

За оцінками Польського економічного інституту (PIE), у Польщі легально перебуває понад 1,5 мільйона українців. Майже 964 тисячі з них мають статус PESEL UKR, що підтверджує тимчасовий захист. Ще близько 482 тисяч отримали дозвіл на тимчасове проживання, а майже 58 тисяч – на постійне.

У польських школах навчається майже 300 тисяч українських дітей, а ще понад 47 тисяч громадян України здобувають вищу освіту.

Автор:
Світлана Манько