Украинцы массово покидают Польшу в поисках более высоких зарплат и лучших условий трудоустройства

В Польше фиксируют постепенное сокращение количества украинцев на рынке труда, часть которых возвращается в Украину, а другие переезжают в страны Западной Европы в поисках более высоких зарплат и лучших условий трудоустройства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на WNP.pl.

Кто заменяет украинцев

По словам генерального директора Worksol Group Михала Солецкого, процесс замещения украинских работников уже начался.

Он подчеркнул, что польский рынок труда быстро восполнил кадровые пробелы прибывающими из Азии и Южной Америки людьми.

Солецкий также отметил, что иностранцы, работающие в Польше, получают в среднем заработную плату, которая примерно на 10 процентов выше действующей минимальной заработной платы.

Так, украинские беженцы в Польше получают зарплату в среднем 973 евро в месяц, что значительно меньше, чем в других странах Европы. При этом поляки зарабатывают 1227 евро.

Общее количество иностранцев, работающих в Польше, уже превысило 1,17 млн человек, что почти в шесть раз больше десяти лет назад. В настоящее время в Польше работают около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Также растет количество работников из Непала и Индии.

Несмотря на отток, украинцы все еще составляют наибольшую долю среди иностранцев, работающих в Польше.

По данным на сентябрь 2024 года, официально трудоустроены были около 779 тысяч украинцев. В то же время, их доля на польском рынке труда постепенно уменьшается.

Согласно данным SW Research, самый большой спрос на иностранных работников остается в промышленном секторе. Иностранцы также находят работу в таких областях, как:

администрация,

транспорт,

логистика,

хранение.

Поэтому часть украинцев, выехавших в Западную Европу из-за более высоких заработков, в случае возвращения в Польшу могут столкнуться с тем, что вакансии, которые раньше занимали украинские работники, будут заполнены гражданами других государств.

Украинцы составляют две трети всех иностранных работников в Польше

Украинцы составляют 67% от общего числа всех иностранцев, занятых в польской экономике. Это около 5% всех занятых в Польше.

По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), только за ноябрь 2025 года количество застрахованных лиц с украинским гражданством увеличилось в стране почти на 7,9 тыс. и составило 862 060 человек. В то время как общее количество иностранцев, застрахованных в системе ZUS, достигло 1,295 млн человек, что примерно на 9,5 тыс. больше, чем месяцем ранее. В общей сложности занятых в Польше это составило около 7%.

Также украинские мигранты отличаются не только численностью, но и уровнем экономической активности. На сегодняшний день около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны, то есть имеют работу, платят налоги и социальные взносы. Это значительно больше, чем в Германии (около 25%) или Чехии (48%).

По данным центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, большинство украинских работников традиционно занятые в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте — секторах, где дефицит кадров постоянен.

В то же время аналитики отмечают, что украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности и выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии и возможности профессионального развития, а не только краткосрочную занятость. Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивое сопротивление польского рынка труда.

По оценкам Польского экономического института (PIE), в Польше легально находится более 1,5 миллиона украинцев. Около 964 тысяч из них имеют статус PESEL UKR, что подтверждает временную защиту. Еще около 482 тысячи получили разрешение на временное проживание, а почти 58 тысяч – на постоянное.

В польских школах учится почти 300 тысяч украинских детей, а еще более 47 тысяч граждан Украины получают высшее образование.