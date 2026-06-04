Кадров не хватает, но иностранцев не зовут: почему Украина не повторяет путь Польши

В странах ЕС с низкой безработицей и старением населения привлечение иностранных работников уже стало привычной практикой. По данным министерств труда и промышленности Чехии , иностранцы составили 18,6% всей занятости в стране в 2024 году. Польша пока не достигла этой цифры, но двигается именно туда. Украина на этом фоне — частный случай: кадровый дефицит есть, но массово не привлекает иностранцев.

Как Польша дошла до 1,3 млн иностранных работников

Современный польский рынок труда - результат демографических изменений и масштабной трудовой миграции. Рождаемость в стране упала с более чем трех детей на женщину в 1960-х до менее чем 1,5 в 2000-х и остается ниже уровня воспроизводства населения. Параллельно после вступления в ЕС в 2004 году сотни тысяч поляков уехали на заработки в Британию и Германию, из-за чего рынок труда ощутил дефицит кадров.

Чтобы закрыть этот дефицит, Польша начала оттачивать процедуру привлечения иностранцев еще до того, как кризис стал критическим. Для граждан Украины, Грузии, Молдовы, Армении и Беларуси заработала упрощенная система: работодатель оформляет "осведомление" - право на поручение работы, и человек может приступать без полноценного разрешения. Для других действует стандартное разрешение типа А через воеводское управление: срок рассмотрения около трех месяцев, стоимость 300-500 злотых. С июня 2025 г. все разрешения оформляются исключительно онлайн.

После 2014 г. Польша начала упрощать доступ к рынку труда для граждан постсоветских стран. В последующие годы она стала одним из ключевых центров привлечения временных трудовых мигрантов среди государств ОЭСР. Именно украинцы заполнили ниши, где поляки не хотели работать: собирать клубнику в полях, работать на складах и строительстве. Эффект оказался ощутимым: украинские работники ежегодно увеличивали предложение труда и обеспечивали прирост ВВП.

После начала полномасштабного вторжения Польша приняла миллионы украинцев , часть которых с течением времени стала полноценными участниками рынка труда. Уже в 2024 году украинцы, составлявшие около 5% всех работников в Польше, уплатили в польский госбюджет через налоги и социальные взносы около 15,1 млрд. злотых, а это более 3,6 млрд. евро.

Сегодня Польша продолжает расширять географию трудовой миграции. Если ранее основной поток неевропейских мигрантов шел из Индии и Непала, то в 2024 году лидерами стали филиппинцы и колумбийцы . Филиппинцы получили 25 000 разрешений, количество колумбийцев утроилось, а индонезийцев увеличилось на 50%. Они постепенно занимают вакансии в пищевой промышленности, логистике и строительстве, где сохраняется структурный дефицит рабочей силы.

По состоянию на начало 2026 года количество иностранцев, зарегистрированных в польской системе социального страхования ZUS, достигло 1,295 млн человек - более 3% всего населения страны. Количество украинцев среди них выросло почти на 10% за год.

Украина: дефицит кадров есть, но пока не готова массово привлекать иностранцев

Несмотря на сообщения о массовом появлении трудовых мигрантов в Украине, данные Министерства внутренних дел Украины показывают другую картину: в 2025 году выдано только 9574 разрешения на трудоустройство иностранцев. Для сравнения: в 2021 году их было почти вдвое больше – 21,8 тысячи. После начала полномасштабного вторжения показатель резко упал и до сих пор не восстановился. Реальное количество фактически приступивших к работе еще меньше: из 9 574 разрешений, выданных в 2025 году, виды на временное проживание получили лишь 4 975 человек. Остальные либо не подали трудовые договоры, либо не дошли до финального этапа оформления.

Цифры по отдельным странам тоже показательны. По данным Государственной миграционной службы Украины, граждане Бангладеша получили в 2025 году 600 разрешений, но только 32 рабочие визы и 7 вида на временное проживание. Для пакистанцев - 374 разрешения, 29 рабочих виз и 7 видов. Даже среди граждан Индии, которых больше всего среди азиатских трудовых мигрантов, только 946 разрешений, 344 рабочие визы и 220 удостоверений.

Причина, в частности, в самой процедуре. В отличие от польского "осведомления", которое оформляется в считанные дни, иностранец в Украине должен пройти несколько последовательных этапов: получить разрешение в центре занятости, оформить рабочую визу и только потом - вид на временное проживание. Главная проблема не в стоимости, а в продолжительности и количестве шагов.

В то же время, дефицит кадров в Украине только усиливается. По данным OLX Работа, больше не хватает работников в производстве, строительстве и логистике, а количество вакансий с компенсацией аренды жилья уже выросло вдвое. Это свидетельствует об усилении конкуренции за рабочую силу на рынке труда.

Как показывает статистика OLX Работа, со стороны работодателей уже наблюдается интерес к привлечению иностранных работников, в частности, на строительство и другие рабочие специальности. Однако трудно оценить, насколько это массовая тенденция.

Председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко в интервью "Главкому" заявила: "Нужно очень осторожно относиться к улучшению демографической ситуации путем увеличения количества прибывающих в Украину иностранцев. Это — путь в никуда. Потому что решая одну проблему, мы можем создать очень много других, которые не сможем преодолеть".

Главный контраст

Польша прошла путь от страны эмиграции в страну, привлекающую трудовых мигрантов, и сделала это благодаря упрощенной процедуре, открытому рынку и четкой стратегии. Чехия прошла этот путь еще раньше.

Масштаб разницы между странами при этом остается поразительным: в Польше официально занятые иностранцы составляют более 3% населения, в Чехии – 18,6% рабочей силы. В Украине - менее 0,03% населения. Разрыв – в сто и более раз.

В то же время подход Украины к миграционной политике принципиально иной. Министр экономики Алексей Соболев в комментарии РБК-Украина четко определил приоритет: привлечение трудовых мигрантов пока не актуально, главная цель — возвращение более 6 миллионов уехавших за границу украинцев. "Нам нужны украинцы в Украине. Это гораздо более легкий и более быстрый ресурс, чем дополнительная миграция", — подчеркнул министр.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев также предостерег: массовое привлечение мигрантов из других культурной среды не решит проблем Украины, а может создать новые социальные и риски безопасности.

Несмотря на растущий дефицит кадров, в Украине делают ставку не на привлечение иностранной рабочей силы, а на возвращение собственных граждан. Правительство определяет одну из ключевых задач создания условий для этого: от безопасности и доступного жилья до достойной оплаты труда, стабильной экономики и социальной поддержки, которые должны стимулировать добровольный возврат украинцев из-за границы. В то же время, реализация этого подхода напрямую зависит от завершения войны и восстановления способности государства обеспечить эти базовые условия.