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Льготный проезд для школьников: в Киеве скидка 75% будет действовать летом
В Киеве на период летних каникул с 1 июля по 31 августа приостанавливается действие безвозмездного проезда для школьников, который работает только в течение учебного года. Ученики смогут пользоваться льготными условиями -75% скидкой на проездные билеты в городском пассажирском транспорте.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.
О льготном проезде в Киеве летом
В Киеве на период летних каникул – с 1 июля по 31 августа – для школьников временно приостанавливается действие безвозмездного проезда в городском транспорте. Эта льгота действует только в течение учебного года. Ученики смогут пользоваться проездными билетами со скидкой 75%.
Приобрести льготный проездной можно через:
- приложение "Киев Цифровой";
- терминалы самообслуживания;
- сайт КП "ГИОЦ";
- Приложение EasyPay.
Для учащихся дневной формы обучения доступны следующие варианты льготных проездных:
- 325 грн – безлимитный проездной в месяц;
- 162,50 грн – безлимитный проездной на вторую половину месяца;
- 72,50 грн – проездной на 46 поездок в месяц;
- 97,50 грн – проездной на 62 поездки в месяц;
- 143,75 грн – проездной на 92 поездки в месяц;
- 192,50 грн – проездной на 124 поездки в месяц.
Отдельно отмечается, что школьники также могут покупать разовые поездки по учащемуся билету, однако в этом случае скидка 75% не применяется.
Кроме того, с 1 июля по 31 августа временно приостанавливается право на безвозмездный проезд для курсантов высших военных учебных заведений, которое действует в течение учебного года.
Удорожание проезда в Киеве
В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.
Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:
- 1–9 поездок – 30 грн;
- 10–19 – 28,90 грн;
- 20-29 - 27,80 грн;
- 30–39 – 26,60 грн;
- 40-49 - 25,50 грн;
- 50 поездок - 25 грн.
Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.
Обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в грозит сделать киевский транспорт наименее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.
Проезд в общественном транспорте Киева стоит 8 грн.