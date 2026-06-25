Льготный проезд для школьников: в Киеве скидка 75% будет действовать летом

В Киеве на период летних каникул с 1 июля по 31 августа приостанавливается действие безвозмездного проезда для школьников, который работает только в течение учебного года. Ученики смогут пользоваться льготными условиями -75% скидкой на проездные билеты в городском пассажирском транспорте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

О льготном проезде в Киеве летом

В Киеве на период летних каникул – с 1 июля по 31 августа – для школьников временно приостанавливается действие безвозмездного проезда в городском транспорте. Эта льгота действует только в течение учебного года. Ученики смогут пользоваться проездными билетами со скидкой 75%.

Приобрести льготный проездной можно через:

приложение "Киев Цифровой";

терминалы самообслуживания;

сайт КП "ГИОЦ";

Приложение EasyPay.

Для учащихся дневной формы обучения доступны следующие варианты льготных проездных:

325 грн – безлимитный проездной в месяц;

162,50 грн – безлимитный проездной на вторую половину месяца;

72,50 грн – проездной на 46 поездок в месяц;

97,50 грн – проездной на 62 поездки в месяц;

143,75 грн – проездной на 92 поездки в месяц;

192,50 грн – проездной на 124 поездки в месяц.

Отдельно отмечается, что школьники также могут покупать разовые поездки по учащемуся билету, однако в этом случае скидка 75% не применяется.

Кроме того, с 1 июля по 31 августа временно приостанавливается право на безвозмездный проезд для курсантов высших военных учебных заведений, которое действует в течение учебного года.

Удорожание проезда в Киеве

В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20-29 - 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40-49 - 25,50 грн;

50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в грозит сделать киевский транспорт наименее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.

Проезд в общественном транспорте Киева стоит 8 грн.