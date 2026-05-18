В Киеве тариф на проезд могут повысить до 30 грн и ввести скидки
В Киеве планируется обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте: разовая поездка может стоить 30 грн. В то же время для регулярных пользователей предусмотрена система скидок, а также новые проездные и пересадочный билет.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Столичный транспорт станет дороже
Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:
- 1–9 поездок – 30 грн;
- 10–19 – 28,90 грн;
- 20-29 - 27,80 грн;
- 30–39 – 26,60 грн;
- 40-49 - 25,50 грн;
- 50 поездок - 25 грн.
Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн.
Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия:
- студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного;
- учащиеся во время учебного года будут пользоваться общественным транспортом бесплатно, а в летний период со скидкой 75%.
Отдельно планируется введение пересадочного билета стоимостью 60 грн, который позволит безлимитные пересадки между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.
О проезде
Напомним, стоимость проезда в столице не пересматривалась с 2018 года. Необходимость обновления тарифов объясняют ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.
Введение новых тарифов запланировано с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторного согласования, а также консультаций с общественностью и профсоюзами.
Подать предложения и замечания к проекту распоряжения можно до 1 июня 2026 через соответствующую платформу.
Напомним, с 16 мая во Львове вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета. Новые тарифы будут зависеть от способа оплаты.