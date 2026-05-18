У Києві тариф на проїзд можуть підвищити до 30 грн і запровадити знижки

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті: разова поїздка може коштувати 30 грн. Водночас для регулярних користувачів передбачають систему знижок, а також нові проїзні та пересадковий квиток.

Столичний транспорт стане дорожчим

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови:

студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;

учні під час навчального року користуватимуться громадським транспортом безкоштовно, а в літній період — зі знижкою 75%.

Окремо планується запровадження пересадкового квитка вартістю 60 грн, який дозволятиме безлімітні пересадки між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Нагадаємо, що вартість проїзду в столиці не переглядалася з 2018 року. Необхідність оновлення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Запровадження нових тарифів заплановане з 15 липня 2026 року — після завершення процедур регуляторного погодження, а також консультацій із громадськістю та профспілками.

Подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження можна до 1 червня 2026 року через відповідну платформу.

