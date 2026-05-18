У Києві тариф на проїзд можуть підвищити до 30 грн і запровадити знижки
У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті: разова поїздка може коштувати 30 грн. Водночас для регулярних користувачів передбачають систему знижок, а також нові проїзні та пересадковий квиток.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Столичний транспорт стане дорожчим
Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:
- 1–9 поїздок — 30 грн;
- 10–19 — 28,90 грн;
- 20–29 — 27,80 грн;
- 30–39 — 26,60 грн;
- 40–49 — 25,50 грн;
- 50 поїздок — 25 грн.
Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.
Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови:
- студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;
- учні під час навчального року користуватимуться громадським транспортом безкоштовно, а в літній період — зі знижкою 75%.
Окремо планується запровадження пересадкового квитка вартістю 60 грн, який дозволятиме безлімітні пересадки між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.
Про проїзд
Нагадаємо, що вартість проїзду в столиці не переглядалася з 2018 року. Необхідність оновлення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.
Запровадження нових тарифів заплановане з 15 липня 2026 року — після завершення процедур регуляторного погодження, а також консультацій із громадськістю та профспілками.
Подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження можна до 1 червня 2026 року через відповідну платформу.
Нагадаємо, із 16 травня у Львові зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради. Нові тарифи залежатимуть від способу оплати.