У Львові різко подорожчає проїзд: готівкова оплата стане найдорожчою

Із 16 травня у Львові зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради. Нові тарифи залежатимуть від способу оплати.

Нові ціни залежатимуть від способу оплати — найдешевшим залишиться проїзд із "ЛеоКарт", тоді як при оплаті готівкою пасажирам доведеться платити найбільше.

Відтепер у Львові діятимуть такі тарифи:

оплата "ЛеоКарт" або через застосунок - 23 грн;

для студентів із "ЛеоКарт" - 11,5 грн;

оплата банківською карткою - 26 грн;

оплата готівкою - 30 грн;

штрафний квиток - 520 грн.

Для пасажирів, які оплачують проїзд банківською карткою або «ЛеоКарт», збережеться можливість безкоштовної пересадки протягом 40 хвилин. Вона діятиме на весь громадський транспорт у межах Львівської громади незалежно від маршруту чи форми власності перевізника.

Також зміниться вартість проїзних абонементів:

довготерміновий абонемент на 30 днів - 1150 грн;

студентський абонемент на 30 днів - 575 грн.

У міськраді зазначили, що електронні квитки та абонементи, придбані до зміни тарифів, залишатимуться чинними.

Основною причиною підвищення вартості проїзду називають суттєве зростання цін на пальне, через що витрати перевізників значно збільшилися.

У Львові підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті пояснюють стрімким зростанням цін на пальне. За даними міської влади, лише у березні витрати комунального перевізника на покриття різниці в тарифах збільшилися на 16 млн грн.

Востаннє тарифи на проїзд у Львові переглядали у 2025 році. І тоді вартість пального була майже вдвічі меншою — близько 48 грн за літр; зараз — понад 90 грн за літр, що суттєво впливає на собівартість перевезень.