Взяли приклад з Києва. Львів піднімає тарифи на проїзд у громадському транспорті: як зміниться вартість

Міська рада Львова запустила процедуру перегляду тарифів на проїзд у міському громадському транспорті та запропонувала помірковане підняття цін.

Зазначається, що перевізники аргументують необхідність підвищення вартості проїзду суттєвим здорожчанням пального.

Востаннє тарифи на проїзд у Львові переглядали у 2025 році. І тоді вартість пального була майже вдвічі меншою — близько 48 грн за літр; зараз — понад 90 грн за літр, що суттєво впливає на собівартість перевезень.

У міській раді підкреслюють, що усі рішення мають враховувати як економіку підприємств, так і інтереси пасажирів. Профільні департаменти вивчали економічні розрахунки, надані перевізниками, та дійшли висновку, що тариф справді потребує перегляду. Однак не на рівні, який пропонують автотранспортні підприємства.

Відтак, за результатами аналізу пропонується винести на громадське обговорення такі зміни тарифів:

оплата транспортною карткою ЛеоКарт для для студентів — 11,5 грн (зараз — 8,5 грн).

оплата додатком або транспортною карткою ЛеоКарт — 23 грн (зараз — 17 грн);

оплата банківською карткою — 26 грн (зараз — 20 грн);

готівкова оплата — 30 грн (зараз — 25 грн).

Таким чином, найдорожчим способом оплати залишається готівка, якою користується лише 7% пасажирів.

Зауважимо, що найвища вартість проїзду в Україні сьогодні зафіксована у Львові, де за умови готівкового розрахунку одна поїздка обійдеться в 25 гривень. Однак якщо розраховуватися карткою, то це коштує значно дешевше.

Загалом вся регуляторна процедура коригування тарифів триватиме близько місяця, до першої декади травня. Лише після цього їх винесуть на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради, який і ухвалить остаточне рішення.

До слова, в інших містах України також запускають процедури підняття вартості проїзду.

Так, у Києві переглянуть тарифи на проїзд в громадському транспорті через здорожчання пального та електроенергії.