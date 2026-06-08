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Intel може випустити понад три мільйони фірмових ШІ-чипів для Google

Intel
Intel може випустити понад три мільйони фірмових ШІ-чипів для Google / Depositphotos

Компанія Google, що входить до холдингу Alphabet, розмістила велике замовлення у корпорації Intel на виробництво понад трьох мільйонів власних тензорних процесорів (TPU). Випуск чипів заплановано на 2028 рік, а сама угода покликана допомогти розробнику створити альтернативу домінуючим графічним процесорам від Nvidia.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

На тлі цих новин акції Intel на початку торгів злетіли більш ніж на 9%. Загалом із початку року капіталізація компанії зросла майже на 169%, що аналітики пов'язують із помітним прогресом та оздоровленням бізнесу після того, як посаду генерального директора обійняв Ліп-Бу Тан. 

Потенційне замовлення від Google має суттєво зміцнити підрозділ Intel із контрактного виробництва напівпровідників. Американський чипмейкер намагається повернути собі лідерство у галузі, яке він раніше втратив на користь тайванської TSMC через прорахунки колишнього менеджменту.

Ажіотаж навколо потужностей та нові клієнти

Стрімкий розвиток індустрії штучного інтелекту призвів до того, що заводи TSMC наразі працюють на межі можливостей і не встигають задовольняти попит на мікросхеми. Саме цей дефіцит виробничих потужностей змушує найбільших розробників ШІ-технологій звертатися до Intel.

Завдяки реформам нового керівництва компанія вже залучила мільярдні інвестиції від адміністрації Дональда Трампа, а також від Nvidia та SoftBank. Ба більше, уряд США активно допомагає Intel шукати нових великих замовників.

Окрім Google, інтерес до потужностей американського виробника виявляють й інші гіганти:

  • Nvidia: наразі оцінює технологічні можливості Intel для створення перспективного процесора, який об'єднає чотири графічні чіпи в один блок, хоча офіційного замовлення ще не оформлювала.
  • Tesla: Ілон Маск у квітні заявив про плани використовувати передовий техпроцес Intel 14A для випуску чипів на своєму інноваційному комплексі Terafab в Остіні.
  • Apple: за даними ЗМІ, корпорація досягла попередньої домовленості про виробництво частини мікросхем для своїх пристроїв на потужностях Intel після понад року інтенсивних переговорів.

Наразі представники Intel відмовилися коментувати інформацію про контракт, а в Alphabet та Nvidia не надали оперативних відповідей на запити журналістів.

Нагадаємо, Alphabet залучить рекордні 80 мільярдів доларів для фінансування витрат на ШІ. Холдинг проведе масштабне розміщення акцій, ключовою частиною якого стане велика інвестиційна угода з корпорацією Berkshire Hathaway Воррена Баффета. Ці кошти дозволять технологічному гіганту повністю забезпечити фінансуванням свої довгострокові капітальні витрати на ШІ-інфраструктуру.

Автор:
Максим Кольц