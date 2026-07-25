ЄС ввів санкції проти єдиного нафтопереробного заводу в Грузії через російську нафту

Європейський Союз включив єдиний у Грузії нафтопереробний завод "Кулеві" до 21-го пакета санкцій проти Росії за переробку російської сировини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на офіційний текст Ради ЄС.

Це рішення підкреслює посилення контролю Євросоюзу за дотриманням масляного стелі цін та ліквідацію сірих схем реекспорту російської нафти через треті країни.

Для регіонального ринку це означає подальше переформатування логістичних ланцюгів та примус комерційних операторів у Чорноморському регіоні до повної диверсифікації постачань.

Які обмеження запроваджено

Заборона на будь-які операції з підприємством набуде чинності через шість місяців. Санкцій можна уникнути, якщо НПЗ повністю припинить переробку російської сировини.

У відомстві висловили жаль через рішення Брюсселя, заявивши про дотримання санкційного режиму, та висловили сподівання, що Єврокомісія перегляне це рішення протягом наданого піврічного терміну.

НПЗ у порту Кулеві потужністю першої черги 1,2 млн тонн на рік уперше прийняв російську нафту від компанії "Роснєфть" у жовтні 2025 року. Уже в лютому 2026 року в ЄС розпочали обговорення обмежень щодо підприємства через підозри у реекспорті та обході європейських заборон.

Спецпредставник ЄС із питань санкцій Девід ОʼСалліван раніше зазначав, що Тбілісі має дотримуватися заборони на імпорт сировини з РФ та обмежень щодо підсанкційних танкерів. Після цього грузинська влада обіцяла закрити порт Кулеві для таких суден.

На початку липня компанія "Black Sea Petroleum" ("BSP"), яка управляє НПЗ, повідомила про плани відмовитися від російської нафти з серпня-вересня 2026 року та замінити її сировиною з Туркменістану, Казахстану й інших джерел.

Нагадаємо, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу спрямований передусім проти російського фінансового сектору, криптовалютних сервісів, нафтових доходів, тіньового флоту та підприємств військово-промислового комплексу. До переліку внесли 218 нових позицій — 48 фізичних осіб і 170 організацій.