"Енергоатом" спростував рішення про укрупнення лотів на аукціонах електроенергії

АТ "НАЕК "Енергоатом" заявило, що не ухвалювало рішень про укрупнення лотів під час біржових аукціонів із продажу електроенергії. У компанії пояснюють, що об’єднання лотів може здійснювати покупець у межах власної зустрічної пропозиції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Енергоатому".

У компанії зазначили, що інформація про нібито рішення "Енергоатому" щодо укрупнення лотів не відповідає дійсності та ґрунтується на неправильному трактуванні механізму проведення торгів.

За регламентом проведення електронних аукціонів покупці мають право самостійно об’єднувати від 50 до 200 лотів у власній зустрічній пропозиції. Продавець, за поясненням компанії, не формує, не погоджує і не впливає на цей процес.

Під час додаткового періоду торгів електронна торгова система автоматично ранжує зустрічні пропозиції покупців за ціновим критерієм.

Продавець розглядає лише ту пропозицію, яку система на відповідний момент визначила найкращою. При цьому враховуються заявлений обсяг, кількість активних учасників і наявність альтернативного попиту.

В "Енергоатомі" наголосили, що компанія продає електроенергію через відкриті конкурентні електронні аукціони, де всі учасники мають рівні умови, а результати торгів формуються за принципом вільного ціноутворення відповідно до чинного законодавства.

Компанія закликала учасників публічної дискусії спиратися на регламент електронних аукціонів, вимоги законодавства та фактичний механізм проведення торгів.

Додамо, перші довгострокові аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами завершилися повною реалізацією виставлених обсягів. "Енергоатом" і "Укргідроенерго" разом продали понад 462 тис. МВт·год електроенергії з постачанням у 2026 році.