Державні компанії продали електроенергії на 460 млн грн — що означають для бізнесу перші довгострокові аукціони

Перші аукціони довгострокових контрактів на електроенергію завершилися повним продажем виставлених обсягів. Як уже писало Delo.ua, бізнес викупив увесь запропонований ресурс на перших торгах. Енергоатом і Укргідроенерго реалізували понад 92 тис. МВт·год із поставкою на серпень–вересень, а експерти назвали сформовані ціни ринковими.

Якими були результати перших аукціонів

Довгі контракти дають промисловим споживачам можливість фіксувати ціну на електроенергію наперед на кілька місяців, а не залежати від щоденних коливань РДН. До участі в перших торгах допустили 42 компанії-покупця.

Основний обсяг на аукціонах продали дві державні компанії — Енергоатом та Укргідроенерго. Якщо на лотах Енергоатому ціна зросла порівняно зі стартовою завдяки конкуренції між покупцями, то весь обсяг Укргідроенерго пішов без жодної конкуренції — рівно за стартовою ціною.

Енергоатом

Обсяг: 80 520 МВт-годСередня ціна: 5 012,53 грн/МВт-год (стартова — 4 700 грн/МВт-год)

Укргідроенерго

Обсяг: 11 712 МВт-годСередня ціна: 4 700 грн/МВт-год — конкуренції на лоті не було, весь обсяг пішов за стартовою ціною

Раніше Delo.ua писало про запуск механізму довгострокових контрактів, у межах якого саме ці дві державні компанії стали першими продавцями електроенергії.

Аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова оцінює результати позитивно: виробникам вдалося законтрактувати весь виставлений обсяг, а на аукціонах Енергоатому навіть спостерігалася конкуренція, адже ціна зросла порівняно зі стартовою. За словами Орлової, ціна близько 5 тисяч грн/МВт-год є ринковою, без ознак штучного заниження чи завищення. Аналітик додає, що прогнозованість найближчих двох місяців (серпень-вересень, без очікуваних масштабних відключень) полегшує учасникам ринку оцінку вартості контрактів на відміну від піврічних продуктів, результати яких ще належить побачити.

Орлова також звертає увагу, що до аукціонів долучилися промислові споживачі, а саме Укрзалізниця та МХП, що, на її думку, є позитивним сигналом, оскільки механізм довгих контрактів створювався саме для промисловості.

Дискусія навколо падіння цін у РДН

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус звернувся до Кабінету Міністрів з приводу різкого падіння ціни на РДН 11-13 липня — напередодні старту аукціонів державної генерації. За наведеними ним даними, середня ціна на РДН впала на 38,8% при стабільному споживанні, тоді як обсяг торгів на внутрішньодобовому ринку зріс на 86,9%, а імпорт з ЄС подорожчав. Герус вважає це ознаками штучного впливу з боку домінантного покупця, який контролює 60-65% обсягу купівлі на РДН.

Орлова вважає, що ситуація з падінням цін на РДН особливо не вплинула на підсумкові ціни довгострокових контрактів — 5 тисяч грн за мігават-годину на аукціоні Енергоатому вона називає ринковою, а не аномально низькою.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев не поділяє оцінку Андрія Геруса. За його словами, довгострокові контракти не могли суттєво вплинути на ситуацію на РДН, адже їхній обсяг становить лише 2,4% від загального обсягу торгів.

Він нагадує, що в Україні вже діє механізм виявлення можливих маніпуляцій: адміністратор торгової платформи фіксує аномальну поведінку на ринку та передає інформацію до НКРЕКП, яка проводить розслідування й ухвалює висновок. У попередні роки регулятор як підтверджував факти зловживань, так і визнавав окремі цінові коливання ринковими.

На думку Рябцева, на ціну електроенергії на РДН одночасно впливають сотні чинників, тому без детального аналізу робити висновки про маніпуляції передчасно. Він називає заяву Геруса однією з експертних оцінок, яка потребує перевірки регулятором.

Сам механізм довгострокових контрактів експерт також називає пілотним. Якщо він покаже свою ефективність, обсяги торгів через нього збільшуватимуть, якщо ні, то механізм можуть переглянути або обмежити. Крім того, обмеження розміру лота, за його словами, запровадили, щоб мінімізувати ризик перепродажу електроенергії посередниками.

Що далі

Наступні аукціони відбудуться 20 та 27 липня. Саме вони покажуть, чи сформується конкуренція на лотах і чи стане новий механізм повноцінним інструментом для українського ринку електроенергії.