Бізнес повністю викупив виставлений обсяг електроенергії на перших торгах за довгостроковими контрактами

На Українській енергетичній біржі (УЕБ) 13 липня 2026 року відбулися перші аукціони з продажу електричної енергії за механізмом довгострокових спеціалізованих аукціонів. Державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" повністю реалізували увесь виставлений обсяг електроенергії, що дозволить непобутовим споживачам заздалегідь зафіксувати свої витрати.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Під час торгів учасникам запропонували стандартні продукти з періодом постачання на серпень-вересень. Цей механізм, запроваджений постановою Кабміну №799, дозволяє непобутовим споживачам заздалегідь закріплювати ціну та обсяги електричної енергії на тривалий строк, щоб знизити вплив цінових коливань.

Усього до участі в торгах допущено 42 компанії. ДП "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго" успішно реалізували 92 232 МВт·год електричної енергії.

Результати торгів зафіксовані за такими показниками:

ВП "Енергоатом-Трейдинг" реалізував 80 520 МВт·год за середньозваженою ціною 5 012,53 грн/МВт·год при стартовій вартості 4 700 грн/МВт·год, уклавши 25 угод;

ПрАТ "Укргідроенерго" реалізувало 11 712 МВт·год за середньозваженою ціною 4 700 грн/МВт·год, уклавши 4 угоди.

"Запуск довгострокових аукціонів формує зрозумілі правила роботи для учасників ринку. Перші результати торгів підтверджують зацікавленість у використанні таких інструментів, що сприяє розвитку конкурентного ринку електроенергії в Україні", — зазначив гендиректор УЕБ Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 25%. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 липня планувала розглянути підвищення тарифу на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго”. Із 1 серпня 2026 року тариф може зрости на 25% - до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.