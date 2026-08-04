На ринку з’явився дешевий дрон на 100 км: скільки мідстрайків виробляє Україна і що вони змінюють на фронті

Українська deftech-компанія F-Drones представила свій перший ударний безпілотник середньої дальності Captain. Пробні партії нового дрона, за даними Defender Media, вже використовують бойові підрозділи, а серійне виробництво планують розпочати після завершення кодифікації.

Розроблення Captain почалося у 2025 році та завершилося навесні 2026-го. У компанії зазначили, що запит на відносно недорогий мідстрайк надійшов від військових. Captain коштує приблизно $4200 і здатний долати понад 100 км до цілі.

Поточні обсяги виробництва нової моделі F-Drones не розкриває. Загалом підприємство заявляє про спроможність випускати близько 1000 безпілотників різних типів на місяць. Після запуску серійного виробництва компанія планує суттєво збільшити частку українських компонентів.

Мідстрайки закривають проміжок між FPV і далекобійними дронами

Мідстрайками називають ударні безпілотні системи середньої дальності. Вони працюють глибше за звичайні фронтові FPV-дрони, але не належать до стратегічних далекобійних засобів.

Такі системи, за даними Міноборони, використовують для ударів по військовій логістиці, складах, пунктах управління, радарах та інших об’єктах, які підтримують дії російських військ на передовій.

Їхнє масове застосування має ускладнювати переміщення резервів, боєприпасів і пального, а також змушувати противника віддаляти важливі об’єкти від лінії бойового зіткнення.

В Україні вже створили щонайменше десять публічно відомих моделей

Повного відкритого переліку українських мідстрайків немає, оскільки частина виробників і характеристик не розголошується з міркувань безпеки.

У липні 2026 року Defender Media зібрав інформацію про дев’ять платформ, відомих із відкритих джерел. Після презентації Captain кількість публічно представлених моделей зросла щонайменше до десяти.

Водночас реальна кількість розробників може бути значно більшою. За інформацією видання, заявки на участь в одному з державних конкурсів із закупівлі систем середньої дальності подали 59 компаній. Це не означає, що кожна з них уже має готовий серійний продукт, але свідчить про швидке зростання сегмента.

Україна планує масштабувати закупівлі

У 2026 році держава планує закупити понад 100 тис. відносно недорогих систем середньої дальності. Додаткові партії очікуються в межах міжнародної військової допомоги та спільного виробництва з партнерами.

Міноборони повідомляло, що обсяг уже законтрактованих мідстрайків у 2026 році вп’ятеро перевищив показник за попередній рік.

Окремі виробничі програми Україна розвиває разом із Норвегією та Німеччиною. Вони передбачають випуск українських безпілотних систем на території країн-партнерів із подальшим постачанням Силам оборони.

Що мідстрайки змінюють на фронті

Головна зміна полягає в переході від поодинокого застосування дорогих систем до масових ударів дешевшими безпілотниками по ближньому тилу противника, як пишуть українські медіа.

У Міноборони зазначали, що протягом 2026 року суттєво зросла кількість підтверджених уражень на відстанях понад 20 і 50 км від лінії бойового зіткнення. Пріоритетними цілями залишаються військова логістика, системи ППО, радари, склади та пункти управління.

Іноземні медіа також повідомляли, що розширення застосування українських мідстрайків уже змушує російські війська змінювати логістику, маскувати транспорт і посилювати захист тилових маршрутів.

Водночас ефективність таких операцій залежить не лише від кількості дронів, а й від розвідки, зв’язку, координації підрозділів і здатності виробників стабільно постачати великі партії.

На розвиток напрямку спрямували додаткові кошти

У межах програми "Логістичний локдаун" Міноборони та Генштаб виділили додаткові 5 млрд грн на засоби ураження для підрозділів, які системно працюють по російській логістиці та військовій інфраструктурі.

Поява Captain показує, що український ринок рухається до масових і доступніших систем середньої дальності. Наступним випробуванням для виробників стане перехід від пробних партій до стабільного серійного випуску.

Нагадаємо, про запуск Україною та Норвегією спільного виробництва кількох тисяч мідстрайків для Сил оборони.