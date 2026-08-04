Альтернатива Patriot: Україна та ЄС створюють нову систему ППО

Український розробник ракетного озброєння Fire Point розпочав інтеграцію європейських технологій у новий проєкт протиповітряної оборони Freyja.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Reuters.

До міжнародної кооперації вже залучено 13 оборонних підприємств ЄС, які надають радари, системи наведення та управління. Загалом кількість партнерів може зрости до 20, а фінансування розробок компанії здійснюють власним коштом.

Розробка ракети та терміни випробувань

Основою для нового перехоплювача стала українська ракета FP7.X — прискорена версія балістичної FP7. Хоча початково її розробляли з огляду на архітектуру радянських систем С-300 та С-400, наразі спільними залишаються лише 20% рішень.

Перше успішне перехоплення балістичної цілі розробники розраховують провести до середини 2027 року.

Економічність та технічні особливості Freyja

Головна мета проєкту — зробити ціну однієї ракети-перехоплювача меншою за 1 млн євро. Це у 4–6 разів дешевше за американські ракети до систем Patriot.

Комплекс має відкриту систему, що дозволяє легко замінювати компоненти, зокрема радари різних європейських виробників. Сама ж пускова установка одночасно міститиме від чотирьох до шести ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готує прототип нової ППО на 2027 рік, яка має стати дешевшою та гнучкішою альтернативою американським комплексам Patriot для збиття балістичних ракет.