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НБУ пропонує нові правила для безготівкових розрахунків та депозитів

НБУ
НБУ пропонує нові правила для безготівкових розрахунків та депозитів / НБУ

Національний банк України ініціює зміни до низки нормативно-правових актів, які регулюють безготівкові розрахунки користувачів у національній валюті та залучення банками коштів на вкладні рахунки.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Оновлення норм покликане привести регулювання у відповідність до вимог Закону України щодо розвитку фінансової інклюзії, гармонізувати законодавство із нормами ЄС, а також удосконалити процедуру стягнення коштів боржників, які розміщені на депозитних рахунках.

Запропонований проєкт постанови Правління НБУ передбачає поширення вимог щодо здійснення депозитних операцій на банки фінансової інклюзії в частині залучення коштів. Також регулятор планує уточнити процедуру повернення банками коштів за договорами строкового вкладу у випадках, якщо ці рахунки були арештовані.

Крім того, у межах інтеграції до європейського фінансового простору Національний банк має намір встановити вимогу до надавачів платіжних послуг забезпечувати повністю автоматизоване оброблення кредитових переказів без жодного ручного втручання на всіх етапах виконання операцій.

Нагадаємо, раніше НБУ спростував інформацію про нові вимоги до квитанцій за комунальні послуги, запевнивши, що чутки про обов'язкове зазначення податкового номера та повного номера картки не відповідають дійсності.

Автор:
Максим Кольц