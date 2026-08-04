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НБУ спростував інформацію про нові вимоги до квитанцій за комунальні послуги: що відомо

НБУ
Чи потрібно вказувати номер банківської картки при оплаті комуналки / НБУ

Національний банк спростував інформацію про нібито нові вимоги щодо обов'язкового зазначення податкового номера та повного номера банківської картки у квитанціях за оплату житлово-комунальних послуг. У регуляторі наголосили, що такі твердження не відповідають чинним нормативним актам.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про персональні дані у квитанціях

 Йдеться про повідомлення, які останніми днями поширює АТ "Укрпошта" і в яких стверджується, що платники мають вказувати податковий номер та повний номер банківської картки.

У НБУ наголосили, що така інформація не відповідає чинним нормативно-правовим актам регулятора та є результатом некоректного тлумачення окремих положень законодавства.  Окремі поширені твердження прямо суперечать встановленим вимогам Національного банку.

У зв'язку з цим Національний банк оприлюднив офіційне роз'яснення, у якому спростував недостовірні повідомлення та пояснив, які саме вимоги діють під час оплати житлово-комунальних послуг.

  • 1. Чи запровадив НБУ нові вимоги щодо персональних даних у квитанціях?

Ні. Нових вимог немає. Чинні правила діють із 2022 року, а останні зміни лише спростили оформлення документів. Під час безготівкової оплати комунальних послуг не потрібно вказувати ПІБ чи податковий номер платника.

  • 2. Чи встановив НБУ окремі вимоги для "Укрпошти"?

Ні. Правила однакові для всіх надавачів платіжних послуг — банків і небанківських установ. Спеціальних вимог для «Укрпошти» немає.

  • 3. Чи потрібно обов’язково видавати паперову квитанцію?

Ні. Документ, що підтверджує оплату, може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

  • 4. Які дані мають бути у квитанції за комунальні послуги?

При оплаті готівкою зазначаються ПІБ платника. Під час безготівкової оплати персональні дані платника не є обов’язковими реквізитами квитанції.

  • 5. Чи потрібно друкувати повний номер банківської картки?

Ні. Повний номер картки не вимагається. Він може бути зазначений лише у захищеному (маскованому) вигляді, коли частина цифр прихована.

  • 6. Що заявив НБУ щодо ситуації з "Укрпоштою"?

Нацбанк наголосив, що поширення неправдивої інформації про вимоги регулятора є неприпустимим. Водночас НБУ перевірить, як "Укрпошта" оформлює документи під час платіжних операцій, щоб переконатися у дотриманні законодавства.

Автор:
Ольга Опенько