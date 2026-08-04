НБУ спростував інформацію про нові вимоги до квитанцій за комунальні послуги: що відомо

Національний банк спростував інформацію про нібито нові вимоги щодо обов'язкового зазначення податкового номера та повного номера банківської картки у квитанціях за оплату житлово-комунальних послуг. У регуляторі наголосили, що такі твердження не відповідають чинним нормативним актам.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про персональні дані у квитанціях

Йдеться про повідомлення, які останніми днями поширює АТ "Укрпошта" і в яких стверджується, що платники мають вказувати податковий номер та повний номер банківської картки.

У НБУ наголосили, що така інформація не відповідає чинним нормативно-правовим актам регулятора та є результатом некоректного тлумачення окремих положень законодавства. Окремі поширені твердження прямо суперечать встановленим вимогам Національного банку.

У зв'язку з цим Національний банк оприлюднив офіційне роз'яснення, у якому спростував недостовірні повідомлення та пояснив, які саме вимоги діють під час оплати житлово-комунальних послуг.

1. Чи запровадив НБУ нові вимоги щодо персональних даних у квитанціях?

Ні. Нових вимог немає. Чинні правила діють із 2022 року, а останні зміни лише спростили оформлення документів. Під час безготівкової оплати комунальних послуг не потрібно вказувати ПІБ чи податковий номер платника.

2. Чи встановив НБУ окремі вимоги для "Укрпошти"?

Ні. Правила однакові для всіх надавачів платіжних послуг — банків і небанківських установ. Спеціальних вимог для «Укрпошти» немає.

3. Чи потрібно обов’язково видавати паперову квитанцію?

Ні. Документ, що підтверджує оплату, може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

4. Які дані мають бути у квитанції за комунальні послуги?

При оплаті готівкою зазначаються ПІБ платника. Під час безготівкової оплати персональні дані платника не є обов’язковими реквізитами квитанції.

5. Чи потрібно друкувати повний номер банківської картки?

Ні. Повний номер картки не вимагається. Він може бути зазначений лише у захищеному (маскованому) вигляді, коли частина цифр прихована.

6. Що заявив НБУ щодо ситуації з "Укрпоштою"?

Нацбанк наголосив, що поширення неправдивої інформації про вимоги регулятора є неприпустимим. Водночас НБУ перевірить, як "Укрпошта" оформлює документи під час платіжних операцій, щоб переконатися у дотриманні законодавства.