Російська атака знищила склад студії "Квартал 95"

Внаслідок атаки російських безпілотників було знищено склад студії "Квартал 95", де зберігалися декорації, костюми та інший реквізит, який використовували у концертах, телевізійних шоу, фільмах і серіалах протягом 20 років. Попри втрату майна, студія не планує скасовувати заплановані концерти.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення студії "Квартал 95".

У компанії не уточнили вартість знищеного майна та загальний обсяг збитків. Водночас зазначили, що на складі перебувала велика кількість декорацій, костюмів та інших предметів реквізиту, які використовували у різних проєктах студії.

Люди внаслідок атаки не постраждали. На місці працюють підрозділи ДСНС.

У студії зазначили, що продовжують роботу, а всі заплановані концерти мають відбутися за графіком.

Нагадаємо, наприкінці серпня внаслідок російської атаки на Київщині було знищено склад мережі "Аврора".