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Российская атака уничтожила склад студии "Квартал 95"
В результате атаки российских беспилотников был уничтожен склад студии "Квартал 95", где хранились декорации, костюмы и другой реквизит, который использовался в концертах, телевизионных шоу, фильмах и сериалах в течение 20 лет. Несмотря на потерю имущества студия не планирует отменять запланированные концерты.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение студии "Квартал 95".
У компании не уточнили стоимость уничтоженного имущества и общий объем убытков. В то же время отметили, что на складе находилось большое количество декораций, костюмов и других предметов реквизита, которые использовались в разных проектах студии.
Люди в результате атаки не пострадали. На месте работают подразделения ГСЧС.
В студии отметили, что продолжают работу, а все запланированные концерты должны пройти по графику.
Напомним, в конце августа в результате российской атаки в Киевской области был уничтожен склад сети "Аврора".