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Российская атака уничтожила склад студии "Квартал 95"

Российская атака уничтожила состав студии "Квартал 95"
Российская атака уничтожила состав студии "Квартал 95" / ГСЧС

В результате атаки российских беспилотников был уничтожен склад студии "Квартал 95", где хранились декорации, костюмы и другой реквизит, который использовался в концертах, телевизионных шоу, фильмах и сериалах в течение 20 лет. Несмотря на потерю имущества студия не планирует отменять запланированные концерты.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение студии "Квартал 95".

У компании не уточнили стоимость уничтоженного имущества и общий объем убытков. В то же время отметили, что на складе находилось большое количество декораций, костюмов и других предметов реквизита, которые использовались в разных проектах студии.

Люди в результате атаки не пострадали. На месте работают подразделения ГСЧС.

В студии отметили, что продолжают работу, а все запланированные концерты должны пройти по графику.

Напомним, в конце августа в результате российской атаки в Киевской области был уничтожен склад сети "Аврора".

Автор:
Татьяна Гойденко

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