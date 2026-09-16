Российская атака уничтожила склад студии "Квартал 95"

В результате атаки российских беспилотников был уничтожен склад студии "Квартал 95", где хранились декорации, костюмы и другой реквизит, который использовался в концертах, телевизионных шоу, фильмах и сериалах в течение 20 лет. Несмотря на потерю имущества студия не планирует отменять запланированные концерты.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение студии "Квартал 95".

У компании не уточнили стоимость уничтоженного имущества и общий объем убытков. В то же время отметили, что на складе находилось большое количество декораций, костюмов и других предметов реквизита, которые использовались в разных проектах студии.

Люди в результате атаки не пострадали. На месте работают подразделения ГСЧС.

В студии отметили, что продолжают работу, а все запланированные концерты должны пройти по графику.

Напомним, в конце августа в результате российской атаки в Киевской области был уничтожен склад сети "Аврора".