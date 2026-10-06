Морской экспорт нефти из России вырос до двухмесячного максимума, несмотря на проблемы с переработкой.

Морской экспорт сырой нефти из России за четыре недели до 4 октября вырос до 3,76 млн баррелей в сутки, достигнув самого высокого уровня с начала августа. Рост физических поставок вместе с повышением цен поднял валовую стоимость этих партий до максимума с периода перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году. Тем не менее, выгоды для военного бюджета Кремля существенно ограничили запрет на продажу дизельного горючего и масштабные выплаты субсидий нефтепереработчикам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Увеличение экспорта сырой нефти вызвано регулярными ударами украинских беспилотников, которые вывели из строя ряд российских нефтеперерабатывающих заводов. Несмотря на то, что в сентябре интенсивность атак снизилась до трехмесячного минимума, темпы ударов опережали скорость проведения ремонтных работ.

Объемы переработки нефти в РФ в прошлом месяце, вероятно, оставались ниже 4 млн баррелей в сутки, что заставило направлять на экспорт сырье, которое не удалось переработать внутри страны.

Внутренний дефицит и субсидии

Из-за дефицита моторного горючего правительство РФ продлило до конца октября запрет на большинство внешних продаж дизеля, которые к началу интенсивных атак составляли около 1 млн баррелей в сутки.

в прошлом месяце российское правительство выплатило нефтяным компаниям наибольшую субсидию более чем за четыре года, чтобы компенсировать поставки автомобильного горючего на внутренний рынок;

потеря поступлений от экспорта дизеля наряду с многолетним максимумом расходов на субсидии истощают военный бюджет Москвы;

за четырехнедельный период средняя цена партий ключевой российской марки Urals в Балтийском море достигла военного максимума, тогда как стоимость других сортов была несколько ниже майских уровней;

в среднем за четыре недели валовая стоимость морского экспорта сырой нефти выросла до 2,58 млрд долларов в неделю (на 200 млн долларов больше по сравнению с периодом до 27 сентября), хотя за последнюю неделю доходы упали на 160 млн долларов из-за уменьшения количества отгруженных танкеров.

География поставок

Основными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия, на поставки которых также повлияло ограничение отгрузок из Персидского залива из-за военных действий между США и Ираном:

поставки азиатским клиентам (включая танкеры без окончательного места назначения) за четыре недели до 4 октября выросли до 3,63 млн баррелей в сутки;

отгрузки заказчикам в Средиземноморском регионе упали примерно до 130 000 баррелей в сутки;

поставки в Турцию выросли до почти 100 000 баррелей в сутки, тогда как в Египет снизились до примерно 30 000 баррелей в сутки;

импорт сырья Сирией упал до нуля с августа после его согласия существенно сократить закупки российской нефти на переговорах с США по снятию остальных санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России упали из-за обвала добычи до 17-летнего минимума. Нефтегазовые доходы России с начала года сократились на 17%, несмотря на то, что цены на российскую нефть достигли максимумов более десяти лет. Причиной падения поступлений стали перебои в добыче и экспорте из-за войны войны против Украины, а также укрепление курса рубля.