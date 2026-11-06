- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Литва выделила 12,3 млн евро на выплаты и жилье для украинских беженцев
Правительство Литвы приняло решение направить 12,3 млн евро на покрытие расходов, связанных с приемом и социальной поддержкой украинцев, вынужденно выехавших в страну из-за полномасштабного вторжения РФ.
Как пишет Dilo, об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на Министерство финансов и Министерство социальной защиты и труда Литвы.
Большая часть суммы – около 12,1 млн евро – предназначена для компенсации расходов за июль и сентябрь 2026 года. Средства распределят по следующим направлениям:
- 6,7 млн евро – на выплаты детям;
- 1,8 млн евро - на социальную помощь;
- 1,5 млн евро - на пособие по аренде жилья;
- 1,1 млн евро – на социальную помощь и компенсацию расходов на отопление и воду.
Дополнительно 213 тысяч евро предусмотрено на покрытие расходов в октябре и ноябре. Они пойдут на социальную опеку над несовершеннолетними без сопровождения, единовременные выплаты на обустройство и компенсацию средств за обучение детей.
В Минфине Литвы объяснили, что эти средства заранее не закладывались в государственный бюджет, поскольку во время его формирования ведомство не имело возможности точно спрогнозировать финансовые нужды.
Напомним, правительство Литовской Республики приняло официальное решение о продолжении действия временной защиты для граждан Украины, выехавших в страну из-за полномасштабной российской агрессии. Срок действия защиты продлен до 4 марта 2028 года.