Литва выделила 12,3 млн евро на выплаты и жилье для украинских беженцев

Правительство Литвы приняло решение направить 12,3 млн евро на покрытие расходов, связанных с приемом и социальной поддержкой украинцев, вынужденно выехавших в страну из-за полномасштабного вторжения РФ.

Как пишет Dilo, об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на Министерство финансов и Министерство социальной защиты и труда Литвы.

Большая часть суммы – около 12,1 млн евро – предназначена для компенсации расходов за июль и сентябрь 2026 года. Средства распределят по следующим направлениям:

6,7 млн евро – на выплаты детям;

1,8 млн евро - на социальную помощь;

1,5 млн евро - на пособие по аренде жилья;

1,1 млн евро – на социальную помощь и компенсацию расходов на отопление и воду.

Дополнительно 213 тысяч евро предусмотрено на покрытие расходов в октябре и ноябре. Они пойдут на социальную опеку над несовершеннолетними без сопровождения, единовременные выплаты на обустройство и компенсацию средств за обучение детей.

В Минфине Литвы объяснили, что эти средства заранее не закладывались в государственный бюджет, поскольку во время его формирования ведомство не имело возможности точно спрогнозировать финансовые нужды.

Напомним, правительство Литовской Республики приняло официальное решение о продолжении действия временной защиты для граждан Украины, выехавших в страну из-за полномасштабной российской агрессии. Срок действия защиты продлен до 4 марта 2028 года.