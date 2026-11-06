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Закупочные цены на свиней живым весом на 9-15 ноября 2026 года
Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 9-15 ноября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".
Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 68-69 грн/кг на следующей неделе.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Большинство товарных партий на этой неделе закупали по 71-73 грн/кг, отклонения от указанного ценового диапазона встречались точечно и не превышали 1 грн/кг. Средневзвешенная рыночная отметка составила 72,19 грн/кг, что на 2,2% выше недели ранее.
Цена живого веса свиней в мире
На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,32 евро/кг (67,37 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,58 евро/кг (29,60 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,27 злотых/кг (49,63 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,70 – 5,00 злотых/кг (43,01 – 58,12 грн/кг).
Динамика цен в мире:
- 1,51 (-4%) €/кг в ЕС;
- 1,44 (+12%) €/кг в Бразилии;
- 1,15 (-22%) €/кг в США;
- 1,12 (-2%) €/кг в Канаде.
Пока продукция продолжает дешеветь на рынках ЕС, США и Канады, в странах Латинской Америки наблюдается противоположная тенденция – цены демонстрируют заметный рост.