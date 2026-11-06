Техгиганты США потеряли рекордные $2,3 трлн в день из-за угрозы блокирования дата-центров ИИ

Акции американских технологических компаний в четверг пережили самое глубокое падение с 2020 года. Инвесторы начали массово выходить из активов, связанных с искусственным интеллектом после победы представителей Демократической партии на промежуточных выборах в США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Технологический индекс Nasdaq 100 рухнул на 6,4%, что уничтожило рекордные 2,3 триллиона долларов рыночной стоимости компаний. Падение IT-сектора повлекло за собой весь рынок. Главный американский индекс S&P 500 потерял 4,4% — это самый крупный однодневный спад с апреля 2025 года, когда рынки упали из-за пошлин президента США Дональда Трампа.

В то же время индекс американских производителей микрочипов упал сразу на 12%, показав самый плохой результат с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Дополнительным ударом по фондовому рынку стал рост цен на нефть: марка Brent подскочила почти до 97 долларов за баррель, а WTI поднялась свыше 89 долларов.

Политический фактор и угроза для дата-центров

Беспокойство инвесторов вызвали итоги выборов, по которым Демократическая партия взяла под контроль Сенат и Палату представителей. Кроме того, на местных выборах избиратели в большинстве округов выступили против расширения центров обработки данных, а новоизбранная губернатор штата Техас Джина Хинохоса призвала ввести немедленный мораторий на их строительство.

Поскольку Техас является ключевым регионом для размещения такой инфраструктуры, инвесторы вложили в цены риски строгого регулирования и замедления роста поставщиков чипов и серверов.

Еще одним фактором резкой распродажи стали автоматические системные фонды. По подсчетам банка Barclays, так называемые фонды контроля волатильности могут сбросить фьючерсов на акции США примерно на 135 миллиардов долларов в течение ближайших 1-2 суток, что является самым масштабным пересмотром позиций с декабря 2018 года.

В то же время, в банке JPMorgan отмечают, что падение не свидетельствует о полной потере интереса к технологиям, а является скорее техническим перераспределением позиций. Инвесторы пытаются сохранить в портфелях акции самых стабильных гигантов отрасли, имеющих прямой доступ к большим финансам и собственным вычислительным мощностям.

Кроме того, аналитики Goldman Sachs напоминают об исторической тенденции: начиная с 1954 года, в течение 12 месяцев после промежуточных выборов индекс S&P 500 рос во всех 18 случаях, прибавляя в среднем 15,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшие технологические компании мира потеряли около 900 миллиардов долларов рыночной капитализации после публикации отчетов за третий квартал. Причиной распродажи стал стремительный рост затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта, что превратило высокодоходные корпорации в массово сжигающие наличные структуры.