Минус $400 млрд в день: акции Google обвалились на 10% из-за рекордных расходов на ИИ

Акции холдинга Alphabet, материнской компании Google, рухнули более чем на 10% на послебиржевых торгах после обнародования финансового отчета за третий квартал. Причиной стало увеличение расходов на искусственный интеллект до более чем 51 миллиарда долларов, что повлекло за собой рекордное сжигание наличных денег и наложилось на замедление ключевого бизнеса поисковой рекламы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Financial Times.

Если обвал котировок закрепится при открытии основных торгов, рыночная стоимость корпорации сократится более чем на 400 миллиардов долларов, что станет крупнейшим однодневным падением капитализации за всю историю компании.

Свободный денежный поток гиганта за июль-сентябрь опустился до показателя минус 9,1 млрд. долларов по сравнению с минус 5,9 млрд. долларов в предыдущем квартале. Это превысило ожидание Уолл-стрит и стало лишь вторым кварталом с отрицательным денежным потоком для Google с момента выхода на биржу в 2004 году.

Рекордные инвестиции, продажа акций и давление на поиск

Капитальные расходы компании выросли до 51,3 млрд. долларов за квартал (против 44,9 млрд. долларов во втором квартале). Главный финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази заявила, что по итогам года капиталовложения могут достичь 205 млрд долларов, что свидетельствует о возможных расходах в четвертом квартале на уровне до 73,1 млрд долларов.

Общий объем будущих контрактных обязательств Google по приобретению дата-центров, аренды, оборудования и энергии уже превышает 1 триллион долларов. Для финансирования этих расходов Alphabet привлек десятки миллиардов долга, а в июне объявил о намерении привлечь около 85 млрд долларов через первую за более чем два десятилетия продажу акций, резко изменив политику после лет обратного выкупа бумаг.

Отдельную обеспокоенность вызвало состояние основного рекламного бизнеса. Доход подразделения поисковой рекламы вырос на 12% — до 63,4 млрд. долларов, не достигнув ожидаемых рынком 64,9 млрд. долларов и существенно замедлившись против почти 20% годового роста в начале года. Главный коммерческий директор Google Филипп Шиндлер подтвердил, что работа нового режима ответов "AI mode" вытесняет привычный поиск через ссылки и приводит к более низкой монетизации через рекламу.

Общая выручка группы за квартал выросла на 25% — до 127,6 млрд долларов. Чистая прибыль сократилась на 25% в годовом исчислении — до 26,2 млрд долларов (против ожидаемых 37,3 млрд долларов). На это повлияли чистые убытки от инвестиций в размере 8,7 млрд долларов, в том числе из-за падения стоимости доли в компании SpaceX на 4%, а также выплата 5,2 млрд долларов по антимонопольному штрафу Еврокомиссии 2018 года по системе Android после недавно проигранной апелляции.

Несмотря на убытки компании, доход Google Cloud удвоился и составил 30,7 млрд долларов благодаря ажиотажному спросу на собственные ИИ-сервисы и продаже вычислительных мощностей прямым конкурентам, в частности, компании Anthropic. Генеральный директор Сундар Пичаи сообщил, что две новые версии модели Gemini – Argon и Carbon – позволили сократить разрыв с конкурентами в сферах программирования, финансов и кибербезопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Google во втором квартале претерпел отрицательный денежный поток в размере $5,9 млрд. Это произошло впервые с момента выхода компании на биржу несколько десятилетий назад из-за массированных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.