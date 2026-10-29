Мінус $400 млрд за день: акції Google обвалилися на 10% через рекордні витрати на ШІ

Акції холдингу Alphabet, материнської компанії Google, обвалилися більш ніж на 10% на післябіржових торгах після оприлюднення фінансового звіту за третій квартал. Причиною стало збільшення витрат на штучний інтелект до понад 51 мільярда доларів, що спричинило рекордне спалювання готівки та наклалося на сповільнення ключового бізнесу пошукової реклами.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Financial Times.

Якщо обвал котирувань закріпиться під час відкриття основних торгів, ринкова вартість корпорації скоротиться на понад 400 мільярдів доларів, що стане найбільшим одноденним падінням капіталізації за всю історію компанії.

Вільний грошовий потік гіганта за липень-вересень опустився до показника мінус 9,1 млрд доларів порівняно з мінус 5,9 млрд доларів у попередньому кварталі. Це перевищило очікування Волл-стріт і стало лише другим кварталом із від'ємним грошовим потоком для Google з моменту виходу на біржу у 2004 році.

Рекордні інвестиції, продаж акцій та тиск на пошук

Капітальні витрати компанії зросли до 51,3 млрд доларів за квартал (проти 44,9 млрд доларів у другому кварталі). Головна фінансова директорка Alphabet Анат Ашкеназі заявила, що за підсумками року капіталовкладення можуть сягнути 205 млрд доларів, що свідчить про ймовірні видатки у четвертому кварталі на рівні до 73,1 млрд доларів.

Загальний обсяг майбутніх контрактних зобов'язань Google щодо придбання дата-центрів, оренди, обладнання та енергії вже перевищує 1 трильйон доларів. Для фінансування цих видатків Alphabet залучив десятки мільярдів боргу, а в червні оголосив про намір залучити близько 85 млрд доларів через перший за понад два десятиліття продаж акцій, різко змінивши політику після років зворотного викупу паперів.

Окреме занепокоєння викликав стан основного рекламного бізнесу. Дохід підрозділу пошукової реклами зріс на 12% — до 63,4 млрд доларів, не досягнувши очікуваних ринком 64,9 млрд доларів і суттєво сповільнившись проти майже 20% річного зростання на початку року. Головний комерційний директор Google Філіпп Шіндлер підтвердив, що робота нового режиму відповідей "AI mode" витісняє звичний пошук через посилання та призводить до нижчої монетизації через рекламу.

Загальний виторг групи за квартал зріс на 25% — до 127,6 млрд доларів. Чистий прибуток скоротився на 25% у річному вимірі — до 26,2 млрд доларів (проти очікуваних 37,3 млрд доларів). На це вплинули чисті збитки від інвестицій у розмірі 8,7 млрд доларів, зокрема через падіння вартості частки в компанії SpaceX на 4%, а також виплата 5,2 млрд доларів за антимонопольним штрафом Єврокомісії 2018 року щодо системи Android після нещодавно програної апеляції.

Незважаючи на збитки компанії, дохід Google Cloud подвоївся і склав 30,7 млрд доларів завдяки ажіотажному попиту на власні ШІ-сервіси та продажу обчислювальних потужностей прямим конкурентам, зокрема компанії Anthropic. Генеральний директор Сундар Пічаї повідомив, що дві нові версії моделі Gemini — Argon та Carbon — дозволили скоротити розрив із конкурентами у сферах програмування, фінансів та кібербезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google у другому кварталі зазнав від'ємного грошового потоку у розмірі $5,9 млрд. Це сталося вперше з моменту виходу компанії на біржу кілька десятиліть тому через масовані інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту.