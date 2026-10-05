Польща звинуватила Google у тиску на медіа: компанії загрожує штраф до $44,6 млрд

Польський антимонопольний регулятор UOKiK запідозрив корпорацію Google у зловживанні домінуючим становищем на ринку під час переговорів із місцевими медіа щодо виплат за використання їхнього новинного контенту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Претензії відомства стосуються того, як технологічний гігант узгоджує винагороду за показ новинних статей та уривків у пошуковій видачі Google Search, а також у сервісах Google News і Discover. Претензії висунуто чотирьом юридичним особам групи: Alphabet Inc, Google LLC, Google Ireland Limited та Google Poland. Жодна з компаній наразі не відповіла на запит щодо коментарів.

У чому саме звинувачують IT-гіганта

За даними регулятора, Google не надав польським видавцям необхідних даних для реальної оцінки комерційних пропозицій. Це створило інформаційний дисбаланс і завадило провести чесні та справедливі переговори:

голова відомства Томаш Хрустний зазначив, що великі технологічні компанії не можуть ставити себе вище закону;

відсутність повної інформації перетворила переговори на фікцію, через що Google фактично нав'язував власні умови;

суперечка виникла після внесення поправок до законодавства Польщі про авторське право у 2024 році, які впровадили директиву ЄС щодо обов'язкової плати онлайн-платформ за використання журналістських матеріалів.

Розслідування польського регулятора ведеться незалежно, хоча й за погодженням із Європейською комісією. Воно не пов'язане з окремою перевіркою Єврокомісії від грудня 2025 року, яка вивчає можливе використання контенту ЗМІ для тренування ШІ-сервісів Google без згоди авторів та виплат.

Також зазначається, що це не перший судовий спір навколо компанії в країні: у грудні 2024 року польський сервіс порівняння цін Ceneo (група Allegro) подав позов проти Alphabet на 2,33 млрд злотих (близько 568 млн доларів) через антиконкурентну поведінку.

Яке покарання загрожує компанії

Польське законодавство передбачає, що максимальний штраф за зловживання монопольним становищем може становити до 10% від загального річного обороту компанії-порушника.

У випадку материнської компанії Alphabet Inc. 10% від річного світового обороту становить близько 40,3–44,6 млрд доларів США. Зокрема, за підсумками 2025 фінансового року, коли річний виторг Alphabet уперше перевищив позначку у 400 млрд доларів і склав 402,84 млрд доларів, 10% дорівнює 40,28 млрд доларів. З урахуванням актуальних показників доходу (близько 445,87 млрд доларів) сума потенційного штрафу може досягати 44,58 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google судиться з ЄС через вимогу відкрити Android для сторонніх ШІ-ботів. Компанія Google оскаржує спробу Європейського Союзу змусити її відкрити операційну систему Android для конкуруючих сервісів штучного інтелекту та передати пошукові дані стороннім провайдерам.