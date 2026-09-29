Google судиться з ЄС через вимогу відкрити Android для сторонніх ШІ-ботів

Компанія Google оскаржує спробу Європейського Союзу змусити її відкрити операційну систему Android для конкуруючих сервісів штучного інтелекту та передати пошукові дані стороннім провайдерам.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Підрозділ корпорації Alphabet подав апеляцію до Загального суду ЄС у Люксембурзі на рішення Європейської комісії, ухвалене відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). У компанії заявили, що такі вимоги шкодять безпеці користувачів.

Старший директор з питань конкуренції в Google Олівер Бетелл пояснив, що люди використовують пошуковик для найбільш особистих запитів — від проблем зі здоров’ям до стосунків. На його думку, вимога ділитися цими даними без належного захисту завдасть непоправної шкоди конфіденційності користувачів.

Чого саме вимагають європейські регулятори

У липні Єврокомісія зобов'язала Google дозволити користувачам активувати будь-якого обраного ШІ-помічника за допомогою голосових команд протягом 12 місяців.

Крім того, регулятори вимагають, щоб до січня 2027 року сторонні пошукові системи отримали такий самий доступ до масштабних даних, які зараз збирає лише Google, зокрема від ШІ-чат-ботів.

Ця процедура ще не є офіційним судовим позовом про порушення, але покликана змусити Google змінити роботу своїх сервісів відповідно до норм DMA. Закон містить низку жорстких обмежень для контролю над гігантами Кремнієвої долини.

Більшість рішень ЄС у межах цього закону наразі оскаржуються в судах, оскільки технологічні гіганти прагнуть ясності щодо застосування цих норм. Раніше дія регламенту вже призвела до штрафу в розмірі 1 млрд доларів для Google в іншій справі. Крім того, європейський закон викликав невдоволення адміністрації президента США Дональда Трампа, яка вважає його дискримінаційним щодо американського бізнесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google покарали в ЄС за незаконний збір геолокації користувачів. Ірландська комісія із захисту даних оштрафувала компанію на 463 млн доларів (403 млн євро) за порушення правил обробки інформації про пересування людей.