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Новини
Дата публікації

Бельгія передасть Україні три F-16 до кінця 2026 року

Бельгія передасть Україні три F-16 до кінця 2026 року
Бельгія передасть Україні три F-16 до кінця 2026 року

Бельгія домовилася передати Україні три винищувачі F-16 до кінця 2026 року. Отримання літаків планують провести за прискореною процедурою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, Україна також уже отримала термінові постачання боєприпасів для F-16 від Бельгії та інших держав, зокрема Іспанії.

Зеленський зазначив, що додаткові винищувачі та боєприпаси мають посилити можливості України зі збиття повітряних цілей на тлі російських атак.

Нагадаємо, у червні Бельгія оголосила, що передасть Україні сім F-16 у 2026 році: три літаки мали бути придатними для бойового застосування, ще чотири — використовуватися як донори запчастин.

Автор:
Тетяна Гойденко

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