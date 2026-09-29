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Новини
Дата публікації

McDonald's використовує штучний інтелект для керування цінами: як це впливає на вартість страв

McDonald's
McDonald's використовує ШІ для зміни цін у своєму меню

Компанія McDonald's дедалі ширше використовує штучний інтелект для керування цінами на ринках США та інших країнах. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters

Система штучного інтелекту від McDonald's аналізує мільйони щоденних транзакцій у 14 тисячах ресторанів, щоб автоматично визначати оптимальну ціну для кожної страви з урахуванням готовності клієнтів платити та цін конкурентів.

Такий алгоритм ще більше збільшив різницю у вартості однакових продуктів між різними районами та закладами.

Різниця в цінах

Цінова система враховує не лише внутрішні дані, а й готовність клієнтів платити у конкретному регіоні, а також публічні ціни конкурентів. Через це ціни на одні й ті самі страви в ресторанах, розташованих за кілька миль один від одного, можуть помітно відрізнятися.

Перевірка мобільного додатка McDonald's показала помітну різницю у вартості однакових страв. Наприклад, у Фресно (Каліфорнія) один ресторан продає Біг Мак за 5,69 долара, тоді як інший заклад за дві милі звідси пропонує його за 6,89 долара, що на 21% дорожче.

Хоча корпорація запевняє, що власники закладів можуть вільно встановлювати ціни, п'ять франчайзі повідомили про тиск з боку компанії щодо використання штучного інтелекту. Документи підтверджують, що McDonald's фіксує відхилення від рекомендацій та вимагає взаємодії з новими інструментами.

Позиція компанії

У McDonald's назвали ці звинувачення безпідставними та зазначили, що ціновий портал є лише рекомендаційним інструментом, а не жорстким наказом. Водночас інші гіганти швидкого харчування, зокрема власники KFC та Taco Bell, також тестують алгоритми для оптимізації бізнесу.

Подібні алгоритмічні практики вже ставали причиною критики для інших американських компаній через ризики нерівного ціноутворення. Крім того, експерти застерігають про можливі антимонопольні перевірки.

Зокрема, у внутрішніх умовах користування порталом McDonald's попереджає про потенційні юридичні ризики через те, що власники ресторанів формально можуть вважатися конкурентами.

McDonald’s в Україні

McDonald’s працює в Україні з 24 травня 1997 року, коли відкрився перший заклад у Києві. За даними компанії, у 2025 році сума сплачених податків склала 3,5 млрд грн. Організація є головним партнером "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні".

Нагадаємо, раніше McDonald’s розповів про роботу ресторанів під час жовтого рівня тривоги. McDonald’s в Україні поки не змінюватиме порядок роботи закладів через запровадження нової системи рівнів повітряної тривоги.

Автор:
Тетяна Бесараб

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