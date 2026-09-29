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Середня зарплата в Україні зросла на 23% за рік, але за місяць знизилися: де платять найбільше
У серпні середня зарплата штатних працівників в Україні становила 31 892 грн — на 23,1% більше, ніж рік тому, але на 1,1% менше, ніж у липні.
Як пише Dilo, про це повідомила Державна служба статистики України.
Де зарплати найвищі
Найбільшу середню зарплату серед регіонів зафіксували в Києві — 48 705 грн. Далі йдуть Луганська область — 33 981 грн та Київська область — 32 404 грн.
Найнижчі показники були в Чернівецькій області — 22 807 грн та Кіровоградській — 22 869 грн.
За видами економічної діяльності найбільше в середньому заробляли працівники сфери інформації та телекомунікацій — 79 170 грн. Найнижча зарплата була в освіті — 19 109 грн.
У більшості сфер порівняно з липнем зарплати зменшилися. Найбільше падіння становило 6,2% у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги.
Водночас зростання доходів на 0,1–4,7% зафіксували у будівництві, IT, професійній та науковій діяльності, мистецтві, розвагах, державному управлінні, торгівлі та операціях з нерухомістю.
За даними Держслужби статистики, станом на 1 вересня заборгованість із виплати зарплати становила 3,8 млрд грн.
Нагадаємо, редакція Dilo зібрала дані з найбільш авторитетних джерел, щоб проаналізувати ситуацію на ринку праці України станом на вересень 2026 року. У матеріалі — детальний огляд рівня заробітних плат та основні тенденції місяця.