Средняя зарплата в Украине выросла на 23% за год, но за месяц снизились: где платят больше всего

В августе средняя зарплата штатных работников в Украине составила 31 892 грн. — на 23,1% больше, чем год назад, но на 1,1% меньше, чем в июле.

Как пишет Dilo , об этом сообщила Государственная служба статистики.

Где зарплаты самые высокие

Наибольшую среднюю зарплату среди регионов зафиксировали в Киеве – 48 705 грн. Далее следуют Луганская область - 33 981 грн и Киевская область - 32 404 грн.

Самые низкие показатели были в Черновицкой области – 22 807 грн и Кировоградской – 22 869 грн.

По видам экономической деятельности больше всего в среднем зарабатывали работники сферы информации и телекоммуникаций - 79 170 грн. Самая низкая зарплата была в образовании – 19 109 грн.

В большинстве сфер по сравнению с июлем зарплаты снизились. Наибольшее падение составило 6,2% в сфере здравоохранения и социальной помощи.

В то же время рост доходов на 0,1–4,7% был зафиксирован в строительстве, IT, профессиональной и научной деятельности, искусстве, развлечениях, государственном управлении, торговле и операциях с недвижимостью.

По данным Госслужбы статистики, с таном на 1 сентября задолженность по выплате зарплаты составила 3,8 млрд грн.