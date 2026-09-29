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Средняя зарплата в Украине выросла на 23% за год, но за месяц снизились: где платят больше всего
В августе средняя зарплата штатных работников в Украине составила 31 892 грн. — на 23,1% больше, чем год назад, но на 1,1% меньше, чем в июле.
Как пишет Dilo , об этом сообщила Государственная служба статистики.
Где зарплаты самые высокие
Наибольшую среднюю зарплату среди регионов зафиксировали в Киеве – 48 705 грн. Далее следуют Луганская область - 33 981 грн и Киевская область - 32 404 грн.
Самые низкие показатели были в Черновицкой области – 22 807 грн и Кировоградской – 22 869 грн.
По видам экономической деятельности больше всего в среднем зарабатывали работники сферы информации и телекоммуникаций - 79 170 грн. Самая низкая зарплата была в образовании – 19 109 грн.
В большинстве сфер по сравнению с июлем зарплаты снизились. Наибольшее падение составило 6,2% в сфере здравоохранения и социальной помощи.
В то же время рост доходов на 0,1–4,7% был зафиксирован в строительстве, IT, профессиональной и научной деятельности, искусстве, развлечениях, государственном управлении, торговле и операциях с недвижимостью.
По данным Госслужбы статистики, с таном на 1 сентября задолженность по выплате зарплаты составила 3,8 млрд грн.
Напомним, редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников, чтобы проанализировать ситуацию на рынке труда Украины по состоянию на сентябрь 2026 года. В материале — подробный обзор уровня заработных плат и основные тенденции месяца.