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НБУ отозвал лицензию у финкомпании, еще три получили предупреждения

НБУ
На финансовом рынке Украины появился новый игрок: что известно

Национальный банк отозвал лицензию финансовой компании "Укр-Фин-Груп" из-за повторных нарушений пруденциальных требований. Еще три финкомпании получили письменные оговорки, а "Финтек Меркурий" сократили перечень разрешенных финансовых услуг.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

"Укр-Фин-Групп" потеряла лицензию после того, как в течение последних шести месяцев ее деятельность привела к двум или более нарушениям установленных НБУ пруденциальных требований.

Три компании должны устранить нарушения

Письменные оговорки Нацбанк применил к "СТ Финанс", "Атлантис Капитал" и "Брайт-К".

В "СТ Финанс" и "Атлантис Капитал" регулятор обнаружил недостатки, связанные с требованиями к корпоративному управлению и системе внутреннего контроля.

"Брайт-К" получила оговорку за нарушение отдельного требования положения НБУ относительно корпоративного управления и внутреннего контроля.

Все три компании должны устранить выявленные нарушения и недостатки до 20 октября 2026 года.

"Финтек Меркурий" сократили лицензию

Отдельно НБУ исключил один вид финансовых услуг по лицензии "Финтек Меркурий". Причиной стало то, что компания не предоставляла эту услугу в течение шести месяцев.

После смены лицензии "Финтек Меркурий" сохраняет право предоставлять средства и банковские металлы в кредит, а также заниматься факторингом.

Все решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 28 сентября.

Напомним, в середине сентября НБУ уже вынес оговорку трем финкомпаниям - "Юрспецфинанс", "Элит Финанс" и "Ирбис". Им дали срок до 6 октября для устранения выявленных недостатков.

Автор:
Татьяна Гойденко

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