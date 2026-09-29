Международный выставочный центр в Киеве обустроил укрытия для более 2200 человек: как комплекс адаптируется к условиям войны

Международный выставочный центр (МВЦ) в Киеве обустроил на территории комплекса помещения для укрытия людей во время воздушных тревог.

Как пишет Dilo, решение было принято по результатам комиссионного обследования помещений МВЦ.

Наибольшее укрытие рассчитано на 1440 человек, еще два могут одновременно вместить 483 и 300 человек соответственно. Всего в укрытиях могут находиться 2223 человека.

Обустроенные помещения позволяют МВЦ продолжать работу во время воздушных тревог. В центре отмечают, что идет работа по адаптированию инфраструктуры комплекса к новым требованиям безопасности. Развитие защитной инфраструктуры является одним из направлений управления инфраструктурными активами ARS Capital.

Воспользоваться укрытиями могут также люди, которые во время воздушной тревоги находятся рядом с МВЦ.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы во время атак на Киев люди чувствовали себя в безопасности. Для этого мы оборудовали укрытия для более чем 2200 человек всем необходимым: системой пожарной безопасности, автономным электропитанием и запасами питьевой воды", – отметил СЕО холдинга Максим Криппа.

Несмотря на полномасштабную войну, на территории комплекса регулярно проводятся выставки, форумы, конференции, деловые и культурные мероприятия.

О Международном выставочном центре

Международный выставочный центр – комплекс для проведения международных выставок, форумов, конгрессов, презентаций, спортивных и культурных мероприятий.

Как отмечается на сайте МВЦ, его общая площадь составляет 73 228 кв. м, из которых 38 681,5 кв. м приходится на выставочные залы. Комплекс состоит из четырех павильонов и имеет конгресс-холл и 14 стационарных конференц-залов. Также в МВЦ есть комнаты для переговоров, помещения для хранения драгоценных вещей и оружия, кафе и рестораны, система кондиционирования воздуха и собственные парковки.

В июне 2025 года стало известно, что украинский предприниматель Максим Криппа получил контроль над более чем 75% ООО "Международный выставочный центр". Тогда он заявил о намерении сохранить команду МВЦ и развивать комплекс, ориентируясь на запросы рынка и аудитории.