Бельгия передаст Украине три F-16 до конца 2026 года

Бельгия договорилась передать Украине три истребителя F-16 до конца 2026 года. Получение самолетов планируется провести по ускоренной процедуре, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, Украина также уже получила срочные поставки боеприпасов для F-16 от Бельгии и других государств, включая Испанию.

Зеленский отметил, что дополнительные истребители и боеприпасы должны усилить возможности Украины по уничтожению воздушных целей на фоне российских атак.

Напомним, в июне Бельгия объявила, что передаст Украине семь F-16 в 2026 году: три самолета должны быть пригодны для боевого применения, еще четыре — использоваться в качестве доноров запчастей.