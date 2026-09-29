Ведение военного учета на предприятии: кого и насколько могут оштрафовать за нарушение

За нарушение правил ведения военного учета на предприятии должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 34 000 до 59 500 грн. Кто будет отвечать, зависит от характера нарушения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Минобороны.

Кто отвечает за нарушение

Согласно ст. 210-1 КУоАП штрафы применяются к должностным лицам. Ответственность на предприятии распределяется в зависимости от характера нарушений:

за полное неведение военного учета штрафуют руководителя предприятия;

за ненадлежащее ведение учета отвечает специально назначенное лицо, например кадровик или штатный инспектор.

Количество штрафов зависит от количества постановлений об административном правонарушении. Если в ходе одной проверки было выявлено несколько нарушений, за них рассматривают одно административное дело и могут вынести одно постановление.

Как проверяют предприятия

Нарушения могут быть выявлены во время плановых или внеплановых проверок военного учета.

К проверкам могут привлекаться представители ТЦК и СП, государственные администрации, Государственная налоговая служба и Государственная служба Украины по вопросам труда.

О плановой проверке предприятие должно сообщить не позднее чем за 10 дней до начала, а внеплановую проверку могут провести без предварительного уведомления.

Напомним, только за первые пять месяцев 2026 года украинский бизнес получил штрафов более чем на 7 миллионов гривен за то, что не предоставил сведения о транспорте в ТЦК.