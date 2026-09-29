Ведення військового обліку на підприємстві: кого і наскільки можуть оштрафувати за порушення

За порушення правил ведення військового обліку на підприємстві посадову особу можуть оштрафувати на суму від 34 000 до 59 500 грн. Хто саме відповідатиме, залежить від виду порушення.

Як пише Dilo, про це інформує Міноборони.

Хто відповідає за порушення

Згідно із ст. 210-1 КУпАП штрафи застосовують до посадових осіб. Відповідальність на підприємстві розподіляється залежно від характеру порушень:

за повне неведення військового обліку штрафують керівника підприємства;

за неналежне ведення обліку відповідає спеціально призначена особа, наприклад кадровик або штатний інспектор.

Кількість штрафів залежить від кількості постанов про адміністративне правопорушення. Якщо під час однієї перевірки виявили кілька порушень, за них розглядають одну адміністративну справу та можуть винести одну постанову.

Як перевіряють підприємства

Порушення можуть виявити під час планових або позапланових перевірок військового обліку.

До перевірок можуть залучати представників ТЦК та СП, державних адміністрацій, Державної податкової служби та Державної служби України з питань праці.

Про планову перевірку підприємство мають повідомити не пізніше ніж за 10 днів до її початку, а позапланову перевірку можуть провести без завчасного повідомлення.

Нагадаємо, лише за перші п'ять місяців 2026 року український бізнес отримав штрафів на понад 7 мільйонів гривень за те, що не подав відомості про транспорт до ТЦК.