Звіт про транспорт до ТЦК: як підприємствам уникнути багатотисячних штрафів у 2026 році

Лише за перші п'ять місяців 2026 року український бізнес отримав штрафів на понад 7 мільйонів гривень за те, що не подав відомості про транспорт до ТЦК. Багато компаній усвідомлюють, що через відсутність звітності опинилися під загрозою серйозних фінансових втрат.

За даними аналітиків “Опендатабот”, темпи притягнення до відповідальності стрімко зростають. Якщо до повномасштабної війни військкомати виносили близько 20 постанов на рік, то за неповні пів року 2026-го виписали вже 263 постанови. Загалом за час великої війни бізнес сплатив 16,64 млн грн штрафів. Географія порушень також змінилася: лідерами за кількістю санкцій стали Київська, Черкаська, Волинська області та місто Київ.

Спеціально для Delo.ua юридичні нюанси процедури, штрафи та правила подання відомостей роз'яснює Ірина Домітращук, адвокатка та партнерка адвокатського об'єднання Magnet Legal Law Firm.

Обов'язок компаній та терміни звітування

Подавати до ТЦК звіт ("Відомість про наявність транспортних засобів і техніки") мають усі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. ФОПи та звичайні громадяни такий звіт не подають.

Керівники підприємств мають інформувати ТЦК за своїм місцезнаходженням двічі на рік. Наразі наступний дедлайн – до 20 грудня поточного року.

Окрім цього, інформувати ТЦК потрібно позапланово (протягом 7 днів), коли змінюється назва компанії, транспорт передають у довгострокову оренду (лізинг) чи в заставу, відправляють в інший регіон на тривалий час, або ж компанія ліквідується чи реорганізується.

Головна пастка: "На підприємстві немає транспорту"

Раніше вважалося, що компанії без власного автопарку можуть ігнорувати цей звіт, спираючись на старий лист Міноборони від 2016 року. Проте сьогодні суди категоричні і звітувати треба обов'язково.

Показовими є постанови Восьмого та Другого апеляційних адмінсудів. В одному з випадків керівника новоствореної компанії оштрафували на 34 000 грн. Він доводив, що фірма існує лише місяць і не має ані техніки, ані працівників. Проте суд став на бік ТЦК, тож компанії мають звітувати завжди, навіть якщо в таблиці будуть самі нулі. Невиконання цього правила загрожує керівнику штрафом від 34 000 до 59 500 грн.

До того ж приховати транспорт тепер неможливо. Сервісні центри МВС щокварталу передають до ТЦК дані про всі зареєстровані за бізнесом автомобілі.

Дії бізнесу в складних ситуаціях

Фіксація подання "нульового" звіту

Якщо компанія не має транспорту, але прагне убезпечити себе від штрафу, необхідно скласти звіт із нулями. Часто підприємці стикаються з проблемою, коли представники ТЦК фізично відмовляються приймати такі "пусті" документи.

У такому разі надіслати документи варто поштою. Треба додати супровідний лист, де вказати, що компанія виконує вимогу закону, але транспорту фактично не має.

"Практично найбезпечнішим способом є цінний лист з описом вкладення та повідомленням про вручення. Такі документи є доказами вчинення підприємством дій, спрямованих на своєчасне виконання обов’язку, та можуть бути використані у разі виникнення спору з ТЦК", — зазначає адвокатка Ірина Домітращук.

Оренда, лізинг та авто співробітників

Під час використання орендованих машин важливо розуміти, хто саме несе відповідальність за інформування. Повідомляти ТЦК про передачу автомобіля в довгострокову оренду або лізинг (протягом 7 днів) має саме те підприємство, на балансі якого ця машина обліковується і яке її передає, тобто власник.

Щодо особистих автомобілів співробітників ситуація інакша. Якщо авто зареєстроване на працівника, а компанія лише компенсує йому вартість обслуговування, машина не стає власністю підприємства.

"Сам факт використання працівником власного автомобіля у службових цілях не змінює право власності, тому це не є достатньою підставою для його включення підприємством до Відомості як власного транспорту", — пояснює юристка.

Проте такі відносини з працівником варто належним чином оформити внутрішнім договором.

Купівля та продаж авто між періодами звітування

Під час купівлі чи продажу авто між плановими звітами чекати наступного дедлайну не можна. Для реєстрації або зняття транспорту з обліку в МВС обов'язково знадобиться довідка з відміткою ТЦК про військовий облік. Процедуру переходу права власності треба оформлювати одразу та обов'язково зберігати підтвердження, що ТЦК прийняв документи.

Пропущені дедлайни

Коли компанія виявляє, що пропустила попередній строк або взагалі ніколи раніше не подавала звіт, виникає дилема: тихо чекати наступного дедлайну чи здаватися зараз. Практика показує, що безпечніше не чекати кінця року, а діяти. Рекомендується підготувати актуальний звіт і надіслати його із супровідним листом. Це не гарантує автоматичного скасування штрафу, але добровільне усунення недоліків стане вагомим аргументом на користь підприємства під час розгляду справи.

Відповідальність керівника та ризики для рахунків підприємства

Штраф за неподання звіту накладається персонально на керівника як на посадову особу. Тобто боржником перед державою стає саме директор (фізична особа), а не компанія.

Відповідно, виконавці не можуть заблокувати корпоративні рахунки підприємства — під арешт можуть потрапити лише особисті банківські картки та доходи директора. Сплачувати цей штраф з рахунку компанії не рекомендується, адже податкова може розцінити це як "додаткове благо" для працівника, з якого доведеться сплатити податки. Оптимальний варіант — сплатити штраф з особистої картки керівника.

Компанія може спробувати делегувати обов'язок подання звіту, наприклад, головному бухгалтеру або кадровику, закріпивши це наказом та посадовою інструкцією. Але це не завжди знімає ризики з директора.

"Сам по собі наказ про делегування функцій не гарантує автоматичного звільнення керівника від адміністративної відповідальності, адже цей обов’язок нормативно покладено саме на нього. Це радше механізм організації роботи", — звертає увагу адвокатка.

Строки давності та загроза накопичення штрафів

За законом, штраф можуть накласти протягом трьох місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Оскільки звіт подається двічі на рік, кожне неподання ТЦК може розцінювати як окреме порушення. Проте автоматично виписати низку штрафів за минулі періоди не можна – у кожному випадку треба окремо аналізувати дати, строки давності та процедуру.

Розблокування продажу авто в сервісних центрах МВС

Часто компанії дізнаються про проблему лише тоді, коли намагаються продати авто, а сервісний центр МВС вимагає довідку з ТЦК. Своєю чергою ТЦК, бачить відсутність звітності та починає процес притягнення до відповідальності, що фактично блокує угоду.

У такій ситуації варто подати актуальний звіт, отримати довідку для МВС і провести реєстраційну дію. А питання штрафу вирішувати окремо.

"Не рекомендуємо добровільно визнавати склад адміністративного правопорушення лише з метою прискорення процедури відчуження транспортного засобу без попереднього аналізу матеріалів справи", — наголошує експертка.

До того ж штраф можна скасувати в суді, якщо ТЦК припустився процедурних помилок: вчасно не повідомив керівника про розгляд справи, порушив строки давності або виписав постанову без належних доказів.

Раптові перевірки ТЦК на підприємстві

Керівники зобов'язані допускати представників ТЦК для перевірки мобілізаційної готовності транспорту. Проте такі візити проводяться за затвердженими планами та графіками.

Якщо представники військкомату прийшли з перевіркою без попередження, насамперед варто перевірити службові посвідчення, повноваження та документи, які підтверджують, що компанія є в офіційному графіку. Якщо підтверджень немає — цей факт потрібно зафіксувати письмово. Під час перевірки бажано залучити адвоката та фіксувати весь процес.

Як ТЦК штрафує бізнес за транспорт

В Україні 1 047 компаній отримали постанови за неподання відомостей про транспортні засоби до ТЦК та СП за час війни з 2014 року. Переважну більшість цих санкцій, а саме 87%, наклали вже після початку повномасштабного вторгнення.