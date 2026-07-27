Нові правила бронювання з 1 вересня: роз'яснення щодо зарплат, боргів та перевірок ТЦК

З 1 вересня запрацюють нові правила бронювання. Щоб не втратити бронь, бізнесу треба перепідтвердити свій статус: погасити податкові борги та забезпечити зарплату від 25 941 грн. Розбираємося, як встигнути оновити документи та уникнути проблем із ТЦК.

З 1 вересня 2026 року втрачають чинність усі рішення про визнання підприємств критично важливими, які були ухвалені до оновлення урядових правил згідно з постановою КМУ №692.

Відтепер бізнес зобов'язаний перепідтвердити свій статус за новими, значно жорсткішими критеріями. Щоб працівники не втратили відстрочки, діяти необхідно вже зараз.

Для матеріалу Delo.ua юридичні нюанси процедури, фінансові розрахунки та ризики для працівників роз'яснює Ірина Домітращук, адвокатка та партнерка Адвокатського об'єднання Magnet Legal Law Firm.

Як працюють перехідні правила

Ухвала Кабміну встановила перехідний період: рішення про критичність підприємств, що діють станом на 2 червня 2026 року, зберігають свою чинність протягом певного терміну, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року. Оскільки бронювання безпосередньо залежить від статусу компанії, воно не може діяти довше, ніж саме рішення про критичність.

Водночас фахівці пояснюють, що зміна чи оновлення критеріїв не означає автоматичного припинення статусу. Якщо уповноважений орган не видав окремий документ про скасування, бронювання працівників залишається чинним до кінця літа.

Кому не загрожує анулювання статусу

Обмеження дедлайном 1 вересня розповсюджується не на весь бізнес. Автоматичне скасування не загрожує таким категоріям:

Компаніям, що подали звітність: якщо підприємство до 10 серпня 2026 року надасть відповідному органу довідку про середню заробітну плату, звітність щодо ЄСВ/ПДФО/ВЗ за липень 2026 року та відповідатиме оновленим критеріям, термін дії рішення буде продовжено не до 1 вересня, а до кінця первісного терміну.

Підприємствам ОПК: на підприємства, які забезпечують сили оборони та інші військові формування, дедлайн 1 вересня взагалі не поширюється.

Головний дедлайн літа: чому важливо встигнути до 10 серпня

Щоб зберегти бронь співробітників безперервно, компанії мають до 10 серпня подати оновлений пакет документів: довідку про середню зарплату, податковий розрахунок сум доходу та дані про сплату ЄСВ за останній календарний місяць.

За умови вчасного подання статус компанії та чинні відстрочки продовжують діяти на весь початковий строк.

Органи влади зобов'язані розглядати документи, навіть якщо вони надійдуть пізніше 10 серпня, однак це створює суттєві загрози для стабільної роботи бізнесу.

"Якщо пакет подано після 10 серпня, державний орган розгляне його у будь-якому випадку. Проте це створює ризик того, що станом на 1 вересня підприємство не матиме чинного рішення про підтвердження статусу. У такому випадку компанія тимчасово втрачає можливість бронювати працівників до моменту прийняття нового рішення", — пояснює Ірина Домітращук.

Зарплатний мінімум: як врахувати сумісників та декретні відпустки

Головною фінансовою вимогою для підтвердження критичності стала середня нарахована заробітна плата. Вона має становити не менше трьох мінімальних зарплат по підприємству загалом — наразі це 25 941 грн.

Цей показник вираховується шляхом ділення суми всіх нарахованих зарплат та лікарняних на кількість працівників, які отримали ці виплати. Зовнішні сумісники також обов'язково враховуються при обчисленні, якщо їм нараховувалася заробітна плата.

У багатьох підприємств виникають питання щодо працівників, які фізично рахуються у штаті, але виплат не отримують, а також щодо спеціалістів ІТ-сектору. За словами експертки, до розрахунку включаються виключно ті працівники, яким було нараховано заробітну плату. Відповідно, працівники, які повний місяць перебувають у відпустці без збереження зарплати, та жінки в декреті до розрахунку не потрапляють.

Що стосується гіг-спеціалістів резидентів Дія.City, то вони працюють на підставі гіг-контрактів і не є працівниками у розумінні Кодексу законів про працю, тому вимога про три мінімальні зарплати на них не поширюється.

Податкові борги та право на виправлення помилок

Друга безальтернативна умова стосується повної відсутності заборгованостей зі сплати податків та ЄСВ. Навіть мінімальний борг, що виник через технічні затримки платежів чи банківське округлення, є підставою для відмови у збереженні статусу. Підприємству необхідно спочатку погасити будь-яку заборгованість, дочекатися оновлення даних в інформаційних системах податкової і лише з отриманою довідкою про відсутність боргу подавати документи на критичність.

Проте отримання відмови не є остаточним вироком для компанії.

"У разі якщо уповноважений орган відмовить у наданні статусу через невідповідність критеріям, така відмова не позбавляє підприємство права повторно звернутися після усунення виявлених недоліків", — зазначає партнерка Magnet Legal Law Firm.

Тож одразу після погашення заборгованості підприємство може повторно подати пакет документів і претендувати на статус.

Синхронізація реєстрів та які документи треба мати при перевірці ТЦК

До 1 вересня має відбутися повна електронна синхронізація баз даних Міноборони та Мінцифри. Якщо підприємство не встигне оновити статус, інформація про припинення відстрочок відобразиться у реєстрі "Оберіг", і працівники підлягатимуть мобілізації на загальних підставах. Найбільший ризик виникає тоді, коли документи підприємства вже перебувають на розгляді, але рішення ще немає.

Юристка наголошує, що сам факт подання документів на підтвердження статусу критично важливого не створює для працівників права на відстрочку, адже воно виникає лише після прийняття рішення. У ситуації зустрічі з представниками ТЦК працівникам варто повідомити, що документи перебувають на розгляді, та надати відповідне підтвердження.

"Водночас законодавство не зобов'язує ТЦК та СП зупиняти проведення мобілізаційних заходів лише з тієї підстави, що документи розглядаються", — попереджає адвокатка.

У разі технічних збоїв, коли чинна бронь тимчасово не відображається в реєстрі "Оберіг" або застосунку "Резерв+", рекомендується мати при собі роздрукований військово-обліковий документ та список військовозобов'язаних, сформований роботодавцем через портал "Дія". Однак визначальним фактором для військовослужбовців завжди залишатимуться офіційні дані з єдиного електронного реєстру.

Як працюватиме бронювання восени

Якщо компанія успішно проходить перевірку і підтверджує свою критичність до 10 серпня, це рішення продовжує діяти протягом усього встановленого у ньому строку.

Підприємству більше не доведеться щомісяця подавати до профільних міністерств окремі довідки про рівень зарплат. Компанія зберігає право бронювати нових працівників у межах ліміту.

Водночас держава залишає за собою інструмент контролю: органи влади можуть здійснювати вибіркові перевірки. Якщо під час такої перевірки виявиться, що середня зарплата впала нижче 25 941 грн, або компанія накопичила податкові борги, статус критично важливого підприємства скасують.

Контекст змін в правилах бронювання

Наприкінці червня Кабінет міністрів України посилив критерії для компаній, які претендують на статус критично важливих та мають право бронювати своїх співробітників. Зокрема, уряд суттєво підвищив вимоги до обсягів річного доходу підприємств та рівня середніх заробітних плат.

Пізніше уряд встановив вимогу щодо середньої заробітної плати на підприємстві у поточному місяці. Вона повинна становити щонайменше 26 тисяч гривень. В іншому разі зазначив, що бізнес ризикує втратити статус критичності, а працівники — чинні відстрочки від мобілізації.

Водночас уряд спростив процедуру підтвердження статусу та перебронювання працівників після 1 вересня. Ті підприємства, які під час перегляду збережуть відповідність оновленим критеріям критичності, зможуть фактично в автоматичному режимі підтвердити свій статус та продовжити раніше отримане бронювання для своїх співробітників.