Україна та Британія можуть спільно виробляти дрони і ракети: що відомо

Київ і Лондон можуть розширити оборонну співпрацю завдяки обміну технологіями виробництва ракет і безпілотників. Велика Британія зацікавлена в українських морських дронах, а Україна готова ділитися бойовим досвідом і власними розробками.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Україна готова ділитися з Британією досвідом

Зеленський заявив, що для розвитку нових оборонних можливостей необхідно забезпечити три ключові складові:

фінансування;

сучасні технології;

підготовку фахівців.

Саме ці фактори, за його словами, є основою для створення ефективного оборонного виробництва.

Глава держави зазначив, що Україна вже має значні напрацювання у сфері виробництва озброєння, зокрема ракет і безпілотних систем. Водночас Велика Британія також володіє сучасними технологіями, тому обидві країни можуть взаємовигідно обмінюватися досвідом та інженерними рішеннями.

Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у спільному виробництві окремих видів озброєння або створенні їхніх аналогів, що дозволить зміцнити оборонний потенціал обох держав.

Окрему увагу президент приділив співпраці у сфері безпілотних технологій. За його словами, Велика Британія виявляє інтерес до українських розробок, зокрема морських дронів, які довели свою ефективність під час повномасштабної війни.

Водночас Україна готова передавати британським партнерам власний досвід, отриманий у бойових умовах, а також ділитися технологічними рішеннями, які можуть бути корисними для розвитку британського оборонного сектору. Зеленський підкреслив, що така співпраця може стати взаємовигідною та сприятиме посиленню обороноздатності обох країн.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 752 млн фунтів стерлінгів.

Фінансування пакета здійснюється за рахунок прибутків від заморожених російських активів у межах міжнародного механізму ERA. Виділені кошти спрямують на закупівлю та постачання Україні критично важливого озброєння, яке планують передати до кінця поточного року.