Украина и Великобритания могут совместно производить дроны и ракеты: что известно

Киев и Лондон могут расширить оборонное сотрудничество благодаря обмену технологиями производства ракет и беспилотников. Великобритания заинтересована в украинских морских дронах, а Украина готова делиться боевым опытом и собственными разработками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Украина готова делиться с Великобританией опытом

Зеленский заявил, что для развития новых оборонных возможностей необходимо обеспечить три ключевых составляющих:

финансирование;

современные технологии;

подготовку профессионалов.

Именно эти факторы, по его словам, являются основой создания эффективного оборонного производства.

Глава государства отметил, что у Украины уже есть значительные наработки в сфере производства вооружения, в том числе ракет и беспилотных систем. В то же время Великобритания также владеет современными технологиями, поэтому обе страны могут взаимовыгодно обмениваться опытом и инженерными решениями.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в совместном производстве отдельных видов вооружения или создании их аналогов, что позволит укрепить оборонный потенциал обоих государств.

Особое внимание президент уделил сотрудничеству в сфере беспилотных технологий. По его словам, Великобритания проявляет интерес к украинским разработкам, в частности морским дронам, которые доказали свою эффективность во время полномасштабной войны.

В то же время, Украина готова передавать британским партнерам собственный опыт, полученный в боевых условиях, а также делиться технологическими решениями, которые могут быть полезны для развития британского оборонного сектора. Зеленский подчеркнул, что такое сотрудничество может стать взаимовыгодным и будет способствовать усилению обороноспособности обеих стран.

Напомним, Великобритания объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 752 млн фунтов стерлингов. Финансирование пакета осуществляется за счет доходов от замороженных российских активов в рамках международного механизма ERA . Выделенные средства будут направлены на закупку и поставку Украине критически важного вооружения, которое планируют передать до конца текущего года.