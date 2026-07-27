Президент прокомментировал отставку Федорова и роль Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность возвращения Михаила Федорова в должность, однако не дал прямого ответа. В то же время, глава государства подчеркнул, что во время войны ключевое значение имеет эффективная работа всей системы, а не отдельных должностных лиц, а также призвал к единству между Генштабом и Министерством обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Зеленский объяснил свою позицию по кадровым изменениям

Глава государства пояснил, что кадровые решения во время войны должны быть направлены на обеспечение эффективной работы всей системы, а не отдельных должностных лиц.

Зеленский отметил, что уважает как Михаила Федорова, так и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. В то же время, он подчеркнул, что успех военных операций, в том числе ударов по военным объектам на территории России, является результатом совместной работы разведки, специальных служб, военных подразделений, Генерального штаба и командования, а не заслугой одного человека.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном повторном назначении Федорова, президент не подтвердил и опроверг такую возможность. Он дал понять, что не хочет, чтобы внутренние споры между должностными лицами влияли на принятие важных военных решений.

"У меня нет времени на разговоры или переговоры. Нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую, потому что две стороны не готовы встречаться каждый день. И мне не нужно выяснять, кто из них прав, а кто нет", – сказал Зеленский.

Президент также очертил главные задачи, стоящие перед государством. По его словам, Украина нуждается в новом подходе к мобилизации, дальнейшим шагам для усиления обороноспособности, тесного взаимодействия между Генеральным штабом и Министерством обороны, а также решения вопроса развития систем противоракетной и антибаллистической обороны.

Отдельно Зеленский отметил, что высоко оценивает достижения Федорова в развитии беспилотных технологий, однако подчеркнул, что даже самые современные дроны не способны полностью заменить украинских военных на поле боя.

"Если у вас не будет солдат на фронте, вы потеряете одну территорию, потеряете деревню, а после села вы потеряете город", – подчеркнул президент Украины.

Отставка Федорова и Сырского

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку пошел весь состав Кабмина.

Добавим, министр обороны Михаил Федоров подтвердил уход с должности, опубликовав итоги работы своей команды — чего они успели и не успели.

21 июля Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ).

По всей вероятности, такое решение вызвано многочисленными акциями протеста в крупных городах Украины. Митингующие, в частности, потребовали отставки действующего главкома Сырского.