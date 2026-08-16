Индекс Мосбиржи рухнул после заявлений Лаврова

Российский рынок акций в пятницу, 14 августа, пережил сильнейшее дневное падение с сентября 2022 года: индекс Мосбиржи снизился на 4,29%, до 2136,3 пункта. В пересчете на капитализацию рынок за одну торговую сессию потерял около 250 млрд. рублей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Moscow Times.

Только за три дня — со среды по пятницу — индекс Мосбиржи упал на 8,4%, потеряв примерно половину роста, накопленного за предыдущие полтора месяца.

Падение ускорилось после новых заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу войны против Украины. Он исключил возможность замораживания боевых действий вдоль нынешней линии фронта и заявил о возможности более жестких действий России в ответ на украинские атаки. МИД РФ также отверг предложенное Украиной перемирие в Черном море.

По оценке аналитика Freedom Global Наталии Мильчаковой именно усиление геополитических рисков стало основным фактором распродажи акций.

Во время вечерних торгов дешевели бумаги крупнейших российских компаний:

Сбер - на 1,4%;

"Магнит" - на 3,2%;

"Газпром" - на 4,4%;

"ЛУКойл" - на 4,8%;

"Роснефть" - на 5,1%;

"РУСАЛ" - на 6,5%.

Инвесторы также закрывают позиции, ранее открывавшиеся в расчете на улучшение отношений между Россией и США. Стратег "Финама" Ярослав Кабаков связывает смену настроений с тем, что ожидаемый прогресс в переговорах пока не состоялся.

Дополнительное давление на рынок оказывают высокая ключевая ставка и слабый экономический рост в РФ. Аналитики также указывают на риск увеличения дефицита российского бюджета из-за ударов по инфраструктуре, что может замедлить дальнейшее снижение ставки.

Если напряженность вокруг войны сохранится, индекс Мосбиржи может снова опуститься до годового минимума – около 1898 пунктов, прогнозирует аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Напомним, в конце июля падение российских акций длилось уже 18 недель подряд - это была самая длинная серия снижения с 1997 года. Тогда индекс Мосбиржи опустился до 1958,4 пункта.