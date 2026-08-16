Венгрия топит баржи в Дунае из-за угрозы остановки единой АЭС

В Венгрии начали сбрасывать бетонные блоки в Дунай и готовятся затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды возле АЭС "Пакш" и не допустить остановки одной из двух еще работающих турбин. Из-за длительной засухи уже в ближайшие дни вода может опуститься до критического для охлаждения станции уровня.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Világgazdaság .

15 августа вертолеты начали спускать бетонные блоки в Дунай. Они должны стать частью подводного порога, который будет удерживать воду и позволит поддерживать необходимый уровень реки возле станции.

Только в течение дня в Дунайе планируют опустить 4,5 тыс. кубометров камней. Работы ведутся по обоим берегам реки.

Кроме того, вблизи станции планируют контролируемо затопить две баржи, прибывшие из Мохача. Их установили под углом 45 градусов к берегу. По данным венгерских властей, уже проведенные работы позволили поднять уровень Дуная примерно на 2 см.

Главная задача сейчас – сохранить работу двух турбин АЭС. На станции в общей сложности установлено восемь турбин, по две на каждый энергоблок.

По прогнозу, в воскресенье или понедельник уровень воды на участке Дуная, который используется для охлаждения АЭС "Пакш", может упасть до минус 132 см. При таком показателе придется остановить одну из двух остающихся в работе турбин.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что первый этап работ будет продолжаться около 30 дней. После этого результат необходимо будет закрепить дополнительными работами. Точных сроков возврата станции до полной мощности пока нет.

Полная остановка АЭС может иметь значительные последствия для венгерской экономики. По оценке Мадяра, простой станции будет стоить стране не менее 50 млрд форинтов в месяц без учета потерь предприятий.

Низкий уровень Дуная вызван продолжительной засухой. Работы по поднятию уровня воды проводятся в ускоренном режиме, поскольку в обычных условиях подобный проект потребовал бы нескольких месяцев.

Напомним, из-за рекордного обмеления Дуная в Румынии остановились зерновые порты, а дефицит воды создал риски и для охлаждения местной атомной электростанции.