Угорщина топить баржі у Дунаї через загрозу зупинки єдиної АЕС

В Угорщині почали скидати бетонні блоки в Дунай і готуються затопити дві баржі, щоб підняти рівень води біля АЕС "Пакш" і не допустити зупинки однієї з двох турбін, які ще працюють. Через тривалу посуху вже найближчими днями вода може опуститися до критичного для охолодження станції рівня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Világgazdaság.

15 серпня гелікоптери почали спускати бетонні блоки в Дунай. Вони мають стати частиною підводного порогу, який стримуватиме воду та дозволить підтримувати необхідний рівень річки біля станції.

Лише протягом дня в Дунай планують опустити 4,5 тис. кубометрів каміння. Роботи ведуться на обох берегах річки.

Крім того, поблизу станції планують контрольовано затопити дві баржі, які прибули з Мохача. Їх встановили під кутом 45 градусів до берега. За даними угорської влади, вже проведені роботи дозволили підняти рівень Дунаю приблизно на 2 см.

Головне завдання зараз — зберегти роботу двох турбін АЕС. На станції загалом встановлено вісім турбін, по дві на кожен енергоблок.

За прогнозом, у неділю або понеділок рівень води на ділянці Дунаю, яка використовується для охолодження АЕС "Пакш", може впасти до мінус 132 см. За такого показника доведеться зупинити одну з двох турбін, що залишаються в роботі.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що перший етап робіт триватиме близько 30 днів. Після цього результат необхідно буде закріпити додатковими роботами. Точних строків повернення станції до повної потужності поки немає.

Повна зупинка АЕС може мати суттєві наслідки для угорської економіки. За оцінкою Мадяра, простій станції коштуватиме країні щонайменше 50 млрд форинтів на місяць без урахування втрат підприємств.

Низький рівень Дунаю спричинений тривалою посухою. Роботи з підняття рівня води проводять у прискореному режимі, оскільки за звичайних умов подібний проєкт потребував би кількох місяців.

Нагадаємо, через рекордне обміління Дунаю у Румунії зупинилися зернові порти, а дефіцит води створив ризики і для охолодження місцевої атомної електростанції.